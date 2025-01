Bortuzzo a Verissimo: “Lulù Selassiè? Abbiamo perso entrambi”. E parla della fidanzata Costanza

Manuel Bortuzzo è tornato a Verissimo per fare un bilancio della sua vita privata e professionale. Impossibile non parlare del caso che l’ha visto protagonista negli ultimi mesi: il nuotatore paralimpico ha denunciato Lulù Selassiè, l’ex fidanzata conosciuta qualche anno fa al Grande Fratello Vip per stalking. Una situazione che il diretto interessato non ha esitato a definire spiacevole. Intanto ha ritrovato l’amore: nel salotto di Silvia Toffanin ha raccontato con gli occhi pieni di gioia di Costanza Di Stefano, la ragazza che gli ha ridato il sorriso e la fiducia.

Verissimo, le parole di Manuel Bortuzzo su Lulù Selassié

Nell’intervista a Verissimo Manuel Bortuzzo ha parlato principalmente della nuova fidanzata Costanza Di Stefano. Ma non è mancato un riferimento a Lulù Selassié, attualmente sotto processo per stalking all’ex fidanzato: “Non ne posso parlare per questioni legali, ma quello che mi sento di dire è che sono dispiaciuto e sono stato male. Quando inizi un percorso con una persona è ovvio che speri il meglio. Ho quasi una sensazione di sconfitta”.

Ha poi aggiunto: “A livello umano mi dispiace, ma ero arrivato a un punto in cui le scelte vanno fatte per il proprio bene e io ho dovuto prendere quella decisione per il mio bene. Questa è una sconfitta da entrambe le parti, non me lo sarei mai aspettato. Io sono sensibile, ho accusato molto questa cosa”.

Prima dell’estate, a seguito delle indagini, Lulù è stata sottoposta al divieto di avvicinamento e costretta a indossare il braccialetto elettronico per atti persecutori. Intanto, la Procura ha chiuso le indagini e richiesto il giudizio immediato. La Selassiè ha optato per il rito abbreviato e l’udienza davanti al giudice è stata fissata per il 13 marzo.

Manuel Bortuzzo innamorato pazzo di Costanza

In attesa di capire come finirà la storia con Lulù Selassié, Manuel Bortuzzo si gode l’amore della sua Costanza. “Una bella persona, che mi permette di divertirmi tanto”, l’ha definita lo sportivo a Verissimo. Lei è una studentessa e al momento la relazione è vissuta a distanza: Costanza a Firenze, Manuel a Roma. Ma appena possono trascorrono del tempo insieme e si divertono parecchio, come assicurato da Bortuzzo, che ha conosciuto la ragazza su TikTok. E la scintilla è scoccata praticamente subito nonostante i timori e i dubbi di Manuel, che tanto ha sofferto in amore in passato.

“Venivo da un periodo di tensioni interne e, anche se non avevo perso del tutto la fiducia nell’amore, avevo paura di conoscere nuove persone. Con lei, però, abbiamo impostato tutto sulla totale sincerità ed è una cosa super positiva perché non esistono sorprese. Ci siamo conosciuti per quello che siamo, con i nostri pregi e difetti”, ha spiegato Bortuzzo a Silvia Toffanin.

E poi: “Ci siamo messi alla prova e siamo anche andati in vacanza insieme, un vero banco di prova che ha rafforzato il nostro legame. Ho ritrovato in lei, in Costanza, l’amore. Lei ha capito subito come starmi vicino, come parlare delle cose in maniera naturale. Quando una persona ti vuole bene davvero sa rispettare i tuoi spazi”.