Lucrezia Selassié condannata per stalking a Manuel Bortuzzo: cos’è successo

Fonte: IPA Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié

Lucrezia Hailé Selassié è stata condannata a 1 anno e 8 mesi per stalking ai danni di Manuel Bortuzzo. La decisione è stata presa il 3 aprile dal Gup di Roma. L’ex gieffina era stata accusata di averlo perseguitato per mesi, arrivando addirittura a minacciarlo di morte se non fosse tornato con lei. Lo scorso marzo la Procura aveva sollecitato a una condanna di 1 anno e 4 mesi nell’ambito di un processo svolto con rito abbreviato.

Lulù Selassié condannata a 1 anno e 8 mesi per stalking: cosa è successo

Dopo il processo con rito abbreviato, il gup di Roma ha condannato a un anno e otto mesi, pena sospesa, Lucrezia Hailé Selassié, accusata di stalking ai danni Manuel Bortuzzo, campione di nuoto paralimpico che con la principessa etiope aveva condiviso l’avventura al Grande Fratello Vip. I due avevano iniziato una relazione all’interno della Casa più spiata d’Italia, che si era conclusa pochi mesi dopo la fine del reality show.

Secondo l’accusa, l’ex gieffina avrebbe perseguitato il campione paralimpico di nuoto fino a minacciarlo di morte se non fosse tornato con lei. Tra le prove messaggi minatori e continui, contenenti frasi come “se non stai con me ti ammazzo e mi ammazzo”.

Lucrezia Selassié infatti non avrebbe accettato la fine della storia con Bortuzzo e per questo avrebbe messo in atto atteggiamenti “vessatori e aggressivi” nei confronti dell’ex fidanzato, che l’ha poi denunciata per atti persecutori. Secondo quanto scritto dai pm, l’ex gieffina ha procurato al nuotatore ‘‘uno stato d’ansia e di paura e un fondato timore per la sua incolumità, costringendolo a modificare le proprie abitudini di vita, al punto di bloccarla e di non sentirsi libero di spostarsi serenamente e di iniziare una nuova relazione”.

Manuel Bortuzzo, le parole su Lulù Selassiè e il nuovo amore

Intervistato da Silvia Toffanin a Verissimo, Manuel Bortuzzo aveva espresso tutta la sua amarezza per la vicenda: “Non ne posso parlare per questioni legali, ma quello che mi sento di dire è che sono dispiaciuto e sono stato male. Quando inizi un percorso con una persona è ovvio che speri il meglio. Ho quasi una sensazione di sconfitta”. E aveva aggiunto: “A livello umano mi dispiace, ma ero arrivato a un punto in cui le scelte vanno fatte per il proprio bene e io ho dovuto prendere quella decisione per il mio bene. Questa è una sconfitta da entrambe le parti, non me lo sarei mai aspettato. Io sono sensibile, ho accusato molto questa cosa”.

Oggi il campione di nuoto però può dirsi certamente più sereno, visto che ha accanto Costanza, studentessa di Firenze conosciuta su TikTok che ha capito subito come stargli vicino, rispettando i suoi spazi. “Venivo da un periodo di tensioni interne e, anche se non avevo perso del tutto la fiducia nell’amore, avevo paura di conoscere nuove persone”, aveva raccontato Bortuzzo nel salotto di Silvia Toffanin. “Con lei, però, abbiamo impostato tutto sulla totale sincerità ed è una cosa super positiva perché non esistono sorprese. Ci siamo conosciuti per quello che siamo, con i nostri pregi e difetti”.