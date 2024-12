Manuel Bortuzzo vittima di stalking: le minacce dell’ex Lulù Selassié

Fonte: IPA Manuel Bortuzzo

Negli anni di amori nati nella Casa del Grande Fratello ne abbiamo visti parecchi. E sicuramente ricorderemo la storia tra Manuel Bortuzzo e Lucrezia “Lulù” Hailé Selassié. Una storia fatta di alti e di bassi, e che poi è finita, ma non senza difficoltà: la Selassié è stata rinviata a giudizio a Roma, dove ha chiesto il rito abbreviato. L’accusa è di stalking ai danni di Bortuzzo, il campione di nuoto paralimpico che ha ricevuto minacce e schiaffi.

Manuel Bortuzzo vittima di stalking: le accuse nei confronti dell’ex Lulù Selassié

Per ricordare la storia tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, ci basta poco: torniamo indietro nel tempo, al 2021/2022, nell’edizione del Grande Fratello Vip vinta proprio dalla sorella di Lulù, ovvero Jessica. Un amore tormentato, un sentimento che non è durato dopo l’uscita dalla casa del GF, tutt’altro. Eppure, quell’amore finito era diventato problematico: Lucrezia Hailé Selassié non ha mai accettato di mettere un punto al capitolo del loro rapporto. Come racconta il Messaggero, è accusata di aver pedinato e minacciato il suo ex Bortuzzo.

“Se non stai con me ti ammazzo e mi ammazzo”, questa una delle minacce riportate dai quotidiani. L’incontro tra Bortuzzo e la Selassié è avvenuto proprio nella Casa del GF, ma negli ultimi due anni la vicenda si è evoluta in vera e propria ossessione. La Selassié lo avrebbe seguito persino all’estero, arrivando a tormentare il giovane atleta, fino a quando non ha deciso di sporgere denuncia.

Dopo il 2022, quando l’atleta ha lasciato la Casa per motivi di salute, per Bortuzzo è iniziato un incubo che è durato fino ad oggi. Nel 2024, ha preso la decisione di denunciare l’ex: in estate, il divieto di avvicinamento per l’influencer e “Principessa del Popolo e Regina di Campo de’ Fiori”, come si è autoproclamata la Selassié. La procura ha chiuso le indagini: per lei, è stato richiesto il giudizio immediato. Proprio lei ha chiesto il rito abbreviato, e la sentenza è stata fissata per il 13 marzo 2025.

Manuel Bortuzzo viveva in uno “stato d’ansia e paura”

Diversi gli episodi riportati da Il Messaggero che racconterebbero la persecuzione ai danni di Bortuzzo, sostenuta dai PM. La Selassié lo avrebbe portato a vivere in “uno stato d’ansia e di paura e un fondato timore per la sua incolumità, costringendolo a modificare le proprie abitudini di vita, al punto di bloccarla e di non sentirsi libero di spostarsi serenamente e di iniziare una nuova relazione”. Una vicenda che ha reso impossibile la sua vita negli ultimi anni e che si apprende solo nelle ultime ore.

Uno degli episodi si è svolto a Manchester, nell’estate del 2023, quando Bortuzzo era impegnato nei campionati mondiali di nuoto. La Selassié lo aveva seguito, prenotando una stanza nello stesso albergo e scrivendogli dei messaggi. Non solo: una situazione analoga si sarebbe verificata in Portogallo: “Sotto la porta ancora un messaggio: ‘Amore mio, sono qui per te, ti aspetto in camera, floor 10, numero stanza 1023. Ti amo! I love you so much! La tua Lulù'”. Poi, però, come riportato dalle testate, si è presentata nella camera di Bortuzzo e lo ha aggredito, colpendolo con due schiaffi sul volto.