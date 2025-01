Affari tuoi, spunta l’altro “gemello” famoso di Stefano De Martino

Fonte: IPA Stefano De Martino ad Affari Tuoi

Stefano De Martino sta avendo un successo così clamoroso con Affari tuoi e Stasera tutto è possibile che sembra letteralmente moltiplicarsi. Infatti, spuntano ovunque i suoi “gemelli”. Basta vedere le foto condivise su Instagram da Manuel Bortuzzo.

Stefano De Martino trionfa e si moltiplica

Stefano De Martino è il fenomeno televisivo dell’anno. Sebbene in molti puntavo su di lui, i risultati che ha ottenuto sono ben al di sopra delle aspettative, anche perché doveva confrontarsi con uno dei volti più seguiti della Rai, Amadeus. Ma Stefano ha dimostrato a tutti il suo talento e anche la puntata di esordio di Stasera tutto è possibile (STEP) ha superato il 14% di share.

Insomma, nessuno lo può fermare e tutto quello che tocca trasforma in ora. È così osannato che tutti vogliono essere come lui. E così dopo Alec, il gemello di De Martino ad Affari tuoi, spunta un altro suo doppio, per altro insospettabile.

Manuel Bortuzzo, il nuovo gemello di Stefano De Martino

Infatti, l’altro gemello di Stefano non è altro che Manuel Bortuzzo. Il campione paralimpico di nuoto ha condiviso sul suo profilo Instagram alcune foto dove è davvero identico al presentatore.

Nelle immagini Manuel è in piedi e senza tutori, indossa la classica camicia bianca e la cravatta nera che contraddistinguono il look di De Martino ad Affari tuoi. Stessa pettinatura, stessa barba, la mano appoggiata sul bancone, come se fosse quello dello studio, il famoso telefono rosso.… Insomma: “trova le differenze“, perché davvero se ci sono, sono minime. Al termine della galleria Bortuzzo se la ride, tanto si è divertito a vestire i panni del presentatore. E a commento scrive: “Andava fatto… 😂”.

Un’imitazione perfetta che ha suscitato l’ilarità dei follower del campione che hanno scritto una valanga di commenti: “sei troppo simpatico 😍😍😍”; “Grande”; “È bello quanto sappia prendere tutto ,le piccole cose della vita, come pochi sanno fare, o meglio hai mantenuto la purezza dei bambini, non cambiare mai”.

Insomma, tutti hanno molto apprezzato la trasformazione di Manuel Bortuzzo in Stefano De Martino e qualcuno lo ritiene: “Più bello di Stefano”; “Il gemello quello bello😍😍😍👏”. Altri sono quasi caduti nell’inganno: “Ho pensato…ma De Martino è ringiovanito”; “nascondeva un fratello😂😂”; “identici..l’ho notato da sempre sei dolcissimo quando sorridi☺️”.

C’è anche chi è felicissimo vedere Bortuzzi in piedi:”È così bellissimo vederti in piedi ti auguro cn tutto il cuore di raggiungere traguardo! Sei una forza della natura…chiamano a me guerriera ma tu sei tanto di più ti auguro ogni bene ❤️❤️❤️”; “👏che bello vederti in piedi😍, forza Manuel 👏👏”.