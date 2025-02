Che Dio ci aiuti 8, Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi sono tornate. Ma qualcosa non va

Fonte: Ufficio stampa Rai Giovanni Scifoni e Francesca Chillemi in "Che Dio ci aiuti 8"

Su Rai 1 ha debuttato Che Dio ci aiuti 8. Ormai la protagonista è in tutto e per tutto Suor Azzurra, alias Francesca Chillemi. Anche se sempre super visionata dall’inossidabile Suor Angela, ossia la mitica Elena Sofia Ricci. I fan della serie non vedevano l’ora di vederle, ma c’è qualcosa che non va. La loro presenza in scena non è equilibrata.

Che Dio ci aiuti 8, Suor Azzurra è già in difficoltà

Che Dio ci aiuti 8 non poteva esordire che sul podio degli ascolti tv ottenendo ben il 22,8% di share. Il primo episodio della ottava stagione si intitola Un nuovo inizio e non è un caso, perché tutto è cambiato. Suor Azzurra (Francesca Chillemi) si è trasferita a Roma, perché in missione per conto di Suor Angela (Elena Sofia Ricci). Infatti, è stata mandata a occuparsi delle ragazze di una casa-famiglia a Roma: “La Casa del Sorriso”.

Una sfida difficile per Azzurra.

Finora è stata una giovane ragazza tra le suore, mentre adesso dovrà essere una suora tra giovani ragazze. Ragazze complicate, moderne, con storie di famiglie dissestate e un disperato bisogno di attenzioni.

In effetti, le due ragazze che sono ospitate nella Casa del Sorriso hanno un bel caratterino e la convivenza è difficile fin da subito, soprattutto perché il loro responsabile, Lorenzo Riva (Giovanni Scifoni) ha idee molto diverse rispetto ad Azzurra su come gestire la situazione. La soluzione che trova la giovane suora è quella di togliersi il velo e di farsi più simile alle giovani che deve seguire. Basterà?

Che Dio ci aiuti 8, tutti vogliono Suor Angela

I fan di Che Dio ci aiuti sono entusiasti di aver ritrovato Suor Azzurra e soprattutto Suor Angela che già dalla scorsa stagione aveva ceduto il testimone alla sua protetta. Sul profilo Instagram della serie si legge: ” Hahahaha😂😂Sono Adorabili sta coppia!!!🤣 Suor Angela mitica!😍❤️ Suor Azzurra inimitabile!😍❤️”; “Che belle rivederle insieme ❤️”; “Quanto ci sn mancate questi due😍”; “Magiche queste due suore!!! ❤️❤️”.

Ma è inutile dire che Suor Angela manca. Per quanto Azzurra sia simpatica e divertente, la sua mentore è inimitabile. E spiace vedere Elena Sofia Ricci solo come guest star.

Così c’è chi protesta: “A me la nuova puntata non è piaciuta molto. Un po’ spenta e monotona. Rivoglio la location di prima e suon costanza e suor Angela. Era più divertente con tutte e tre insieme 🥺”. D’altro canto, serpeggiano opinioni contrarie: “A me è piaciuta moltissimo!!! E poi @giovanni_scifoni è una garanzia!!!!”.

Che Dio ci aiuti 8, anticipazioni puntata 6 marzo

Le nuove puntate di Che Dio ci aiuti 8 ritornano giovedì 6 marzo in prima serata su Rai 1. Nell’episodio Io ti proteggerò, Azzurra intercetta la passione per il disegno di Cristina e cerca di spronarla a coltivare questa sua dote, ma non sarà semplice convincerla. Intanto Pietro è nei guai per aver mentito al padre sull’esame per entrare nell’Arma dei Carabinieri. Nel secondo episodio, Smascherati, invece il problema sono i finanziamenti per la casa-famiglia che rischia il fallimento.