Diletta Leotta in Don Matteo, sarà la nipote di Suor Costanza e porterà scompiglio

Diletta Leotta protagonista della prossima stagione di Don Matteo. La conduttrice ha girato le sue scene nelle scorse settimane e grazie a Valeria Fabrizi, anche lei new entry della serie, sono state svelate le prime anticipazioni a riguardo. L’esuberante siciliana indosserà i panni della nipote di Suor Costanza, lo storico personaggio di Che Dio ci aiuti che ora vedremo accanto a Raoul Bova e Nino Frassica.

Il ruolo di Diletta Leotta in Don Matteo

In un’intervista al settimanale Di Più, Valeria Fabrizi ha svelato qualche dettaglio in più sul ruolo di Diletta Leotta in Don Matteo. “Interpreta mia nipote e devo dire che è “bravina” la ragazza – ha dichiarato l’attrice 88enne – è solare, attenta, sempre educata e disponibile. Quando arrivano questi personaggi molto popolari su un set a volte vogliono fare un po’ i divi invece Diletta è una ragazza semplice”.

La Fabrizi ha dunque raccontato che la 34enne “arrivava sempre in orario, con tutte le battute a memoria. All’inizio mi dava del lei, ricordo che con molta discrezione veniva da me e mi diceva: “Secondo lei, Valeria, va bene questa espressione?”. Poi però si è sciolta, abbiamo legato. La cosa divertente è che, con la sua sensualità, ha portato un po’ di subbuglio nella canonica. Anche don Massimo, poverino, è un po’ scosso! Ma io, nei panni di suor Costanza, cerco di riportare l’ordine, di far tornare tutti sulla giusta strada…”.

Con queste parole l’attrice ha dunque tracciato un profilo inedito di Diletta Leotta: una persona umile e disposta ad imparare, lontana dai soliti cliché della femme fatale.

Tra l’altro per il volto di Dazn non è la prima volta sul set: ha già recitato nel film 7 ore per farti innamorare di Giampaolo Morelli e in Chi ha incastrato Babbo Natale? di Alessandro Siani. È stata poi protagonista di due videoclip di Fabio Rovazzi e di Benji & Fede ed Elodie.

Suor Costanza, da Che Dio ci aiuti a Don Matteo

Il personaggio di Suor Costanza, che diverte il pubblico di Che Dio ci aiuti da oltre dieci anni, apparirà nei nuovi episodi di Don Matteo, con protagonista Raoul Bova dopo l’addio di Terence Hill. A farlo sapere l’attrice Valeria Fabrizi: entrambe le serie sono prodotte dalla Lux Vide.

“L’idea è partita da me – ha ammesso l’attrice – mi ero un po’ stufata di Che Dio ci aiuti, perché avevano ridotto molto il mio ruolo. Allora ho chiesto alla produzione di Don Matteo di avere una parte. Ma volevo che fosse proprio il mio storico personaggio, quello di Suor Costanza, a spostarsi. Mi divertiva come idea”.

Un crossover che ha convinto subito chi di dovere. Per ora Suor Costanza apparirà in un solo episodio della nuova stagione ma in futuro potrebbe avere maggiore spazio. “Al momento la mia è una piccola parte, vediamo la reazione del pubblico, se la mia Suor Costanza è ancora in grado di stupire”, ha ribadito Valeria Fabrizi.

Infine l’attrice ha voluto condividere un pensiero su quello che sta vivendo in questo periodo Raoul Bova, che resterà a Don Matteo nonostante il recente scandalo privato che lo ha travolto: “Mi dispiace che ora sia al centro delle cronache in modo così ingiusto: è un bravo ragazzo, lo sosteniamo, gli abbiamo scritto messaggi di vicinanza”.