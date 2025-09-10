“Diletta Leotta ha rifiutato Ballando con le stelle”. Ma la vedremo con Maria De Filippi

Secondo le ultime indiscrezioni la conduttrice di Dazn avrebbe rifiutato un posto a "Ballando con le stelle", ma avrebbe detto si a Maria De Filippi

Diletta Leotta, tutti la vogliono, tutti la cercano. La conduttrice di Dazn è tra i volti più richiesti della tv italiana, come confermerebbero le ultime indiscrezioni su di lei. Sembra infatti che due delle regine del sabato sera, Milly Carlucci e Maria De Filippi, l’abbiano voluta per un’ospitata nei loro show. Ma ad avere la meglio a quanto pare è stata la conduttrice di Tu si que vales, mentre il dancing show di Rai1 sarebbe stato scartato.

Diletta Leotta, il no a Ballando per andare da Maria De Filippi

Da qualche settimana si vociferava che Diletta Leotta avrebbe potuto partecipare a Ballando con le stelle come ballerina per una notte. Pare che Milly Carlucci abbia corteggiato a lungo la giornalista sportiva, come ha svelato Giuseppe Candela nella rubrica C’è Chi dice…, ogni settimana sulle pagine del settimanale Chi.

“Diletta non balla con Milly ma va da Maria“: sembra infatti che la conduttrice di Dazn sia stata contesa dalle due regine del sabato sera, ma ad avere la meglio sarebbe stata De Filippi. Milly Carlucci avrebbe voluto vederla in pista a Ballando come ballerina per una notte, ma la conduttrice ha declinato l’invito“, ha fatto sapere Candela, svelando il perché del rifiuto: “Il motivo? Sarà ospite del competitor Tu si que vales, una partecipazione già registrata. Sarà impegnata nella gara di “lip sync” al fianco di Rudy Zerbi”.

I prossimi progetti di Diletta Leotta

Prima di vedere Diletta Leotta a Tu si que vales, la conduttrice sarà impegnata in tanti nuovi progetti: sopo anni trascorsi a bordo campo come inviata, la giornalista sportiva debutterà in una nuova veste.

Sarà infatti al timone di Fuoriclasse Serie A Show, il nuovo format di Dazn della domenica sera, che racconta tutta la giornata calcistica del massimo campionato italiano e che la vedrà per la prima volta alla guida del programma serale di punta dedicato alla Serie A.

Una nuova entusiasmante sfida per la conduttrice che, da sempre volto della piattaforma, ha raccontato a Sportweek: “Il passaggio dal campo allo studio mi permetterà di portarmi dietro tutta l’esperienza accumulata negli stadi. In carriera ho intervistato tanti personaggi importanti, da Sheva a Maldini, ma l’intervista che ricordo con maggior piacere è quella a Cristiano Ronaldo; ero molto in ansia ma lui è stato davvero alla mano”.

Ma non finisce qui: la conduttrice vestirà ancora una volta i panni dell’attrice. Dopo aver già recitato in due film, Diletta approderà in Don Matteo: in un’intervista al settimanale Di Più, Valeria Fabrizi ha svelato qualche dettaglio in più sul ruolo della conduttrice: “Interpreta mia nipote e devo dire che è “bravina” la ragazza è solare, attenta, sempre educata e disponibile. Quando arrivano questi personaggi molto popolari su un set a volte vogliono fare un po’ i divi invece Diletta è una ragazza semplice”.

L’attrice ha raccontato che la giornalista “arrivava sempre in orario, con tutte le battute a memoria. All’inizio mi dava del lei, ricordo che con molta discrezione veniva da me e mi diceva: “Secondo lei, Valeria, va bene questa espressione?”. Poi però si è sciolta, abbiamo legato. La cosa divertente è che, con la sua sensualità, ha portato un po’ di subbuglio nella canonica. Anche don Massimo, poverino, è un po’ scosso! Ma io, nei panni di suor Costanza, cerco di riportare l’ordine, di far tornare tutti sulla giusta strada…”.