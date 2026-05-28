Diletta Leotta, la festa in piscina con Elodie e Franceska nella villa da 5 milioni di euro

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Diletta Leotta

L’estate è già iniziata per Diletta Leotta ed Elodie, che si sono concesse un party in piscina nella mega villa da 5 milioni di euro scelta dalla conduttrice per rilassarsi e riprendersi dopo la nascita del suo secondogenito.

Diletta Leotta e la maxi villa sul lago di Garda da 5 milioni di euro

Diletta Leotta ha da poco dato alla luce il suo secondo figlio, Leonardo, frutto dell’amore per Loris Karius. Dopo la nascita del piccolo la coppia ha deciso di concedersi un po’ di relax lontano da Milano, insieme alla figlia Arya. Per l’occasione Diletta ha scelto una maxi villa sul lago di Garda.

Si tratta di una magione da 550 metri quadri, situata proprio vicinissimo al lago e con un valore di mercato di 5 milioni di euro. La casa si sviluppa su due piani e conta la bellezza di sette camere da letto, tutte dotate di bagno privato e cabina armadio. C’è poi un appartamento dedicato ai domestici, un ampio garage, una lavanderia e addirittura una Spa. La villa è arredata in stile moderno, con ampie vetrate che affacciano sul giardino, dotato di piscina, una cucina high tech e pezzi di design a rendere tutto ancora più unico.

Diletta ha deciso di trasferirsi nella villa per trascorrere del tempo con la famiglia, in attesa di affrontare i nuovi impegni lavorativi legati ai mondiali di calcio. Insieme a lei ci sono il marito Loris Karius e la figlia Arya, ma anche il neonato Leonardo e, ovviamente, la fedelissima tata della conduttrice. La Leotta ha poi invitato sua madre Ofelia e papà Rori.

L’amicizia fra Diletta Leotta ed Elodie: “Come sorelle”

Durante il soggiorno di Diletta Leotta nella villa sul lago di Garda non sono mancate le sorprese, come l’arrivo di Elodie. La cantante, grande amica della conduttrice, è arrivata insieme a Franceska Nuredini. Le due, reduci da un viaggio in Giappone fra templi e momenti romantici, hanno fatto visita alla presentatrice.

Ben presto il pranzo a bordo piscina si è trasformato in un party, con tanto di giochi in acqua con Arya e gare di tuffi. Elodie e Diletta Leotta sono amiche ormai da anni, legate da un sentimento fortissimo, fatto di viaggi insieme e confidenze. Era stata proprio la conduttrice a presentare alla cantante Andrea Iannone, durante una vacanza in Puglia. Da allora era nata una storia d’amore terminata alla fine del 2025 con l’incontro con Franceska, ballerina nel tour di Elodie.

Qualche tempo fa Diletta Leotta aveva definito Elodie come “la sorella che ho scelto” e la “zia di Arya”, a testimonianza dello splendido rapporto fra le due donne.

“Noi ci siamo conosciute in radio nel 2017, io mi ero appena trasferita da poco a Milano e anche Elodie si era trasferita da poco – aveva raccontato -. Ed è successo che mi sono subito innamorata di questa ragazza e lei si è innamorata di me: è stato proprio un colpo di fulmine. La prima cosa che abbiamo condiviso? Andiamo dal parrucchiere insieme”.

Dopo l’addio a Iannone, Elodie avrebbe subito presentato Franceska a Diletta e le due sarebbero diventate amiche.