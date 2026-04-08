La giornalista Marianna Aprile si sposa a 50 anni: “Le cose succedono”

Marianna Aprile, giornalista e amato volto di In Onda su La7, è pronta a sposarsi: il matrimonio a 50 anni con il compagno Cristiano

IPA Marianna Aprile

C’è un momento nella vita in cui i numeri smettono di essere un peso, diventando un punto di forza. O almeno, così ci si augura che sia. Per Marianna Aprile, volto di In Onda su La7, quel momento coincide con un traguardo speciale: a maggio compie 50 anni e ha scelto di festeggiare con un nuovo inizio, sposando il compagno Cristiano. Lo ha raccontato in un’intervista al Corriere della Sera, sottolineando come l’amore – quello vero – non segua calendari o scadenze. Semplicemente “accade”.

A 50 anni si regala le nozze

Il prossimo 2 maggio non sarà una data qualunque. È il giorno che precede il suo cinquantesimo compleanno (Marianna Aprile è nata il 3 maggio 1976) ed è il giorno che ha scelto per pronunciare il fatidico “Sì”. Una coincidenza (voluta), come ha spiegato lei stessa nell’intervista con un pizzico di ironia: “Così, a mezzanotte, posso dissimulare il compleanno”.

Per lei che ha sempre vissuto con indipendenza e orgoglio la propria “solitudine felice”, questo primo matrimonio a 50 anni è un bel messaggio: non è mai troppo tardi per riscrivere la propria storia e non c’è un’età “giusta” per indossare la fede al dito, se non quella in cui ci si sente davvero pronte.

Chi è il futuro marito di Marianna Aprile?

Non si conosce molto a proposito del futuro marito della giornalista se non il nome – Cristiano – e poche informazioni che lei stessa ha rivelato, nell’intervista a Elvira Serra: “Le cose succedono – ha risposto a proposito di un matrimonio tardivo come il suo -. Lui fa l’editor, si chiama Cristiano, e ci siamo conosciuti perché mi aveva contattato prima della pandemia per chiedermi un libro. Non se n’era fatto nulla. Però, da lì, ci siamo scritti ogni tanto, finché l’ho rivisto a una festa a cui non volevo andare. Ero sotto antibiotico. Nei 40 minuti in cui sono rimasta, ho parlato solo con lui. Accadeva due anni fa”.

Da quel breve dialogo è nata una convivenza solida e una complicità che oggi li porta all’altare: “Alla nostra età, le cose si capiscono subito. Io ho avuto solo storie lunghe intervallate da tantissimo tempo da sola. Era una solitudine felice, ma per lui meritava di essere interrotta. Prima, casa era il luogo che mi proibiva di fare tutto il resto e non volevo mai starci. Invece, da quando abitiamo insieme, mi piace: lui è le mie chiavi di casa. Non essendo romantica, non gliel’ho mai detto. Se lo scrive, lo scoprirà leggendo il Corriere“.

I dettagli del matrimonio

Sappiamo chi è la sposa, conosciamo qualcosa in più del futuro sposo. Ma delle nozze, in generale, Marianna Aprile ha preferito tenere tutto per sé. Una scelta comprensibile, per una professionista come lei che non ha mai amato sbandierare ai quattro venti la propria vita privata.

Dall’intervista è emerso, però, un dettaglio importante: a celebrare il matrimonio è l’amico e collega di Skytg24, Alessio Viola. “C’è chi pensa che mi sposi con lui. Siamo come fratelli da 25 anni fa. Ancora oggi, incontro persone che mi dicono ‘salutami tuo marito’ e intendono Alessio”, ha spiegato.

In attesa della fatidica data, la giornalista è impegnata con il suo nuovo libro, La Promessa – Dal suffragio femminile alla prima donna a palazzo Chigi, storia di una rivoluzione incompleta, edito da Rizzoli e in libreria dal 7 aprile. Una promessa “mantenuta in parte”, come ha tenuto a precisare: “Le percentuali di donne ai vertici delle professioni sono ridicole. Non hai gli asili, non hai il welfare… Quindi, la promessa è pesantemente disattesa”.