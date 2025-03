Tendenze capelli 2025, tagli e colore ideale se hai 50 anni

Tendenze capelli 2025, cosa scegliere se hai 50 anni: i tagli giusti per alleggerire il viso, i colori per illuminare la pelle e i consigli che ringiovaniscono davvero

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: IPA Jennifer Aniston

Tendenze capelli 2025: l’espressione suona già come una promessa di rinnovamento. E se hai compiuto 50 anni, sai bene che non si tratta di voler tornare indietro nel tempo, ma di scegliere ciò che ti valorizza davvero. Niente tagli imposti, niente colori “giusti” per età sbagliate. Il 2025 si preannuncia come l’anno della bellezza autentica, personalizzata e libera. Ma con qualche astuzia in più, perché sì, certi dettagli fanno miracoli.

Pixie moderno e lob stratificato: tagli strategici

Il taglio pixie, ormai diventato un classico per chi vuole alleggerire il viso e togliersi anni con un colpo di forbici, nel 2025 si fa ancora più leggero e sbarazzino. Il merito è delle punte irregolari, della texture volutamente disordinata, che dona movimento e luminosità al volto.

Ma se non ti senti pronta per un taglio così corto, il layered lob è il compromesso ideale. Il caschetto lungo, che arriva tra il mento e le spalle, torna protagonista in chiave stratificata: più volume, più versatilità, meno pesantezza. Perfetto per i capelli che iniziano ad assottigliarsi, aggiunge corpo e movimento senza mai rinunciare all’eleganza. Pare che una donna, dopo averlo provato, abbia notato il 30% in più di volume. Non male per un taglio così chic.

Fonte: IPA

Balayage strategico e shag: come ringiovanire senza stravolgere

La parola magica del 2025 è luminosità. Non nel senso dei colpi di sole anni ‘90, ma di face-framing highlights — schiariture leggere e posizionate attorno al viso, pensate per donare un effetto glow immediato.

E se i capelli sono mossi, meglio ancora: le onde morbide abbinano femminilità e naturalezza, e danno sempre quel tocco giovane e rilassato. A chi ha già qualche capello bianco, il balayage sabbia o miele si fonde armoniosamente con la base, evitando ritocchi frequenti e valorizzando la texture.

Il taglio shag, tornato con prepotenza, è la risposta per chi ama i look spettinati ad arte. Punte sfilate, frangia leggera e scalature anarchiche: il risultato è rock ma raffinato. Piace perché dona volume senza rigidità, perfetto per chi ha capelli fini ma anche per chi vuole domare una chioma folta.

Fonte: IPA

Bob asimmetrico, frangia wispy e tagli corti

Il bob asimmetrico è la dichiarazione di personalità che tutte dovrebbero provare almeno una volta: un lato più lungo dell’altro, geometrie che scolpiscono il viso e una sensazione di energia tutta nuova. Sembra incredibile, ma un semplice taglio del genere può far sparire gli anni come per magia. C’è chi racconta di aver tolto sette anni in un colpo solo. Il segreto? Scegliere una lunghezza che sfiori il mento e una piega liscia che valorizzi le linee pulite.

Chi non vuole osare troppo con le forbici può comunque rinnovare il proprio stile con un dettaglio furbo: la frangia leggera. Le wispy bangs sono sottili, ariose, perfette per coprire rughe sottili sulla fronte e far risaltare gli occhi. Come spiega un hairstylist americano: “La frangia è come un mini lifting, ma senza dolore”. E la sua magia funziona meglio se abbinata a tagli medi o lunghi, portati con onde leggere e naturali.

Fonte: IPA

Per le più pratiche, infine, il taglio corto e sfilato è la soluzione a tutto: veloce da gestire, sempre ordinato, eppure stiloso. Non è solo una scelta comoda, ma anche strategica per chi ha capelli sottili o in diradamento. Il crop del 2025 ha un’anima cool: pensate a Tilda Swinton e al suo stile androgino ma estremamente sofisticato.

Colori must del 2025: caldi, naturali e pieni di luce

Passiamo ai colori, perché anche la tinta fa la differenza. Le tendenze capelli 2025 vedono il trionfo dei toni caldi e avvolgenti: castani speziati, biondi caramello, rame dorato. Non è un caso che i saloni più trendy stiano riscoprendo nuance come il mushroom brown (un castano freddo con riflessi taupe) e il buttery blonde, un biondo burroso e luminoso che valorizza ogni tipo di incarnato.

Fonte: IPA

Per chi ha 50 anni e desidera un effetto glow senza sembrare “artefatta”, il mix perfetto è quello tra colore sfumato e piega mossa. Addio alle tinte monocromatiche, benvenute sfumature tono su tono che donano profondità e freschezza.

Chi ha una base brizzolata può puntare sul cosiddetto grey blending, tecnica che gioca con i toni del grigio, dell’argento e del perla per creare una chioma elegante e luminosa.