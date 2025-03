Tendenze capelli 2025, tagli e colore ideale se hai 60 anni

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Fonte: IPA Demi Moore, Sarah Jessica Parker e Sharon Stone

Chi ha detto che le più accattivanti tendenze in ascesa riguardino solo e soltanto la Gen Z? Ad ognuno le sue: i tagli di capelli in voga per questo principio di primavera dedicati alle donne di 60 anni, ad esempio, sono leggeri, dinamici e moderni. Curiose di saperne di più?

Tutte le tendenze capelli della primavera 2025 per le donne di 60 anni

La natura sta iniziando piano a svegliarsi e la voglia di cambiare inizia a farsi sentire forte, ma vi sono buone notizie all’orizzonte: i classici ed oramai sorpassati hairstyle rigonfi e voluminosi, le pieghe sostenute e le nuances standard per convenzione ricondotte alla fascia d’età in questione sono attualmente state sostituite da nuove e trasversali soluzioni, le quali promettono di assecondare i capelli naturali e quindi anche le loro peculiari caratteristiche per dare vita a look essenziali, che come primo fine si pongono quello di alleggerire l’immagine rendendola più ricercata e senza tempo.

Il liscio del momento risulta morbido, il mosso appena ondulato ed il riccio definito. Si tende a scalare solo dove necessario, mentre la frangia da prediligere è sfilata appositamente per nascondere le rughe e aprire lo sguardo.

È l’anno del corto, perfetto anche per i 60 anni sotto forma di tagli dinamici, dai sofisticati carré ai grintosi hairstyle a la garçonne, ma non mancano certo le lunghezze, tridimensionali e armoniose. Perché sì, a qualsiasi età si può sempre essere chi si vuole.

Lo sa bene Demi Moore, 62 anni, che con la sua iconica chioma xxl – a costituire parte fondamentale del proprio iconico signature look – ha tacitamente provveduto a sfatare un mito incomprensibilmente consolidato, quello secondo il quale una volta raggiunti i temuti “anta” i capelli andrebbero immediatamente accorciati. È proprio durante l’anno della sua rinascita che l’attrice ci dimostra non soltanto l’esatto contrario, ma consacra inconsapevolmente una vera e propria tendenza: quella dei tagli pari e simmetrici, scalati in modo quasi impercettibile, a trasudare classe e fascino senza eguali.

Monica Bellucci, 60 anni appena compiuti, rispetto alla sua collega preferisce una lunghezza inferiore, forse più fresca e sbarazzina, anche lei a malapena scalata e piuttosto omogenea ma accessoriata di pratica frangia a tendina.

Più sfilato, al contrario, il taglio lungo della coetanea Sabrina Ferilli che per questa primavera predilige la leggerezza. Ad esaltare la chioma, resa dinamica da ciocche strategicamente scalate, sono nel suo caso delle onde dall’apparenza naturale unite a ciuffi più corti ad incorniciare il volto.

Dal versante opposto, a rappresentare la grinta dei tagli corti in auge ci pensa Jamie Lee Curtis, 66 anni: l’attrice, prossimamente nelle sale cinematografiche con Quel Pazzo Venerdì 2, sequel della commedia cult del 2003, è da anni fedele al suo amato pixie cut, per la primavera in corso rinfrescato da scalature tutte nuove.

Tendenze colore capelli per i 60 anni: la parola d’ordine? Naturalezza

Se una manciata di anni fa solo Andie MacDowell aveva avuto il coraggio di sfoggiare con assoluta fierezza la sua chioma argentea, possiamo ora finalmente definire questa una tendenza a tutti gli effetti.

Ce ne dà prova Sarah Jessica Parker, fresca di 60 anni, che con lo stile che da sempre la contraddistingue ha accolto a cuore aperto le prime ciocche grigie a fondersi in deliziose sfumature al suo biondo.

La pensa come lei anche Sharon Stone la quale, certo su di una lunghezza e con un mood opposto rispetto a quello della protagonista di Sex and the city, ha scelto di mantenere le radici naturali miscelando ad esse il riconoscibile biondo che la caratterizza.