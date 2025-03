Fonte: Getty Il siero per capelli favolosi senza effetto crespo, ma lisci e lucenti

Basta capelli secchi o che tendono al crespo, perché il siero che ha fatto impazzire TikTok è arrivato anche in Italia. E quindi, per chi desidera sfoggiare una chioma che cattura lo sguardo, lucente, morbida e levigata, esiste questo prodotto che è un vero e proprio must have: si tratta di Garnier Fructis Sleek & Stay Heat-Activated termoattivato e con una formulazione pensata per fare la differenza sui capelli ma anche per proteggerli dal calore.

Garnier Fructis Sleek & Stay Heat-Activated Siero per i capelli che si arriva con il calore

Tutto quello che devi sapere su questo prodotto che promette di entrare di diritto tra le crush da inserire nella haircare routine.

Il siero che protegge, combatte il crespo e regala capelli wow

Vuoi avere una chioma liscia, morbida e lucida? Allora la soluzione è provare Garnier Fructis Sleek & Stay Heat-Activated, un siero portentoso per i capelli. Infatti, questo prodotto contiene alfa-silani che si vanno a posizionare intorno alla fibra capillare e creano uno scudo quando viene attivato dal calore.

Grazie all’utilizzo del siero Garnier, quindi, non solo si riesce a combattere quel fastidioso effetto crespo che spesso rende i nostri capelli meno belli, ma questi vengono levigati e resi più lucidi. Insomma ottenere la chioma che abbiamo sempre sognato sembra proprio essere possibile grazie all’uso di questo siero divenuto virale su TikTok.

E per chi teme di impegare troppo tempo per ottenere la chioma perfetta ogni volta che si lava i capelli, va sottolineato che l’aspetto positivo è anche dato dal fatto che la durata del suo effetto si protrae fino a cinque lavaggi ed essendo attivato dal calore regala una protezione termica che resiste all’acqua. Quindi lo usi una volta e poi ti dura per più giorni.

Garnier Fructis Sleek & Stay Heat-Activated Siero per i capelli che si arriva con il calore

Come utilizzare il siero virale di Garnier

Morbidi, lucenti e che non temono il crespo o l’umidità: i nostri capelli, grazie al siero Fructis Sleek & Stay Heat-Activated di Garnier, promettono di diventare dei veri e propri catalizzatori di sguardi.

Utilizzare questo prodotto è davvero molto semplice, anche perché viene attivato dal calore, quindi, basta porlo sulla chioma umida per poter dare il via al suo effetto.

Dopo aver lavato i capelli, quindi, si versa una piccola quantità di prodotto sulle mani e poi si va a stendere in maniera uniforme su tutta la chioma. Non va risciacquato, ma si deve procedere con lo styling a caldo, magari prima con un phon e successivamente con una piastra perché la lisciatura sia ancora più duratura. Il siero si attiva con il calore e al tempo stesso protegge, per cui al termine di tutto il procedimento si avranno dei capelli lisci, lucenti, morbidi e senza effetto crespo.

Garnier Fructis Sleek & Stay Heat-Activated Siero per i capelli che si arriva con il calore

Il siero fa parte di una serie di prodotti pensati da Garnier e indirizzati a tutti coloro che hanno i capelli secchi e crespi, ma che sognano di averli morbidi e lucenti. Nella routine sono presenti shampoo, balsamo, maschera e siero.

Per sfoggiare una chioma che lascia il segno, proprio come quella di una star e impiegando pochissimo tempo.

Vuoi conoscere prodotti in trend, must have, offerte e novità? Iscriviti al nostro canale Telegram dedicato alla bellezza e non perdere nessun aggiornamento.