Il siero capelli che si attiva con il calore, e che ha ossessionato TikTok, è finalmente in offerta

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

Fonte: iStock Il siero capelli da avere adesso per dire addio all'effetto crespo

Quale prodotto migliore per l’estate se non uno che si attiva con il calore? E se è vero che le settimane che stiamo vivendo sono quelle che portano in vetta alcune delle tendenze che andranno per tutta l’estate, ecco che quando si tratta di come prendersi cura della propria chioma, il siero capelli che ha ossessionato TikTok ha l’aria di essere un trend che regnerà almeno fino al prossimo autunno.

Un prodotto Garnier Fructis che trovate adesso in sconto su Amazon, al primo posto tra le scelte dei consumatori e che, di motivi per essere così amato, ne ha davvero tanti.

Offerta Garnier Fructis Il siero capelli che elimina il crespo con effetto long lasting

Perché il siero capelli di Garnier è così amato (e da provare)

Un siero capelli che è particolarmente indicato in caso di capelli che tendono a seccarsi, dal colorito spento e che sono soggetti all’effetto crespo. Un siero che dona un liscio impeccabile alla chioma e un boost di lucentezza che dura fino a cinque lavaggi successivi, senza bisogno di riapplicarlo.

Un prodotto realizzato con tecnologia Alpha-Silane, che si attiva a contatto con il calore, per esempio quello del phon o della piastra, senza appesantire o ungere i capelli ed eliminando all’istante l’effetto crespo della chioma. Un siero per capelli che regala un finish setoso e lucente alla capigliatura, lisciandola, e che si ispira ai trattamenti liscianti a base di cheratina, districando e ammorbidendo i capelli e garantendovi una chioma perfetta per giorni.

Grazie alla sua formulazione con cheratina vegetale, olio di Argan e la tecnologia innovativa Alpha-Silane con cui è stato realizzato, il siero capelli lisci impeccabili di Garnier Fructis agisce non solo per donare maggior benessere e un aspetto migliore alle chiome secche o spente, ma svolge anche un’importante funzione termo-protettrice e termo-attivante, sprigionando tutti i suoi benefici proprio a contatto con il calore della piastra. Un effetto che dona un risultato semi-permanente sul capello, resistendo a più lavaggi senza bisogno di riapplicarlo e sigillando il liscio e la lucentezza sulla chioma.

Offerta Garnier Fructis Il siero capelli da provare questa estate

Come si utilizza il siero capelli di Garnier Fructis

Ma come utilizzarlo nel modo corretto? Beh, non c’è davvero nulla di difficile per godere a pieno degli effetti di questo siero capelli anti crespo e dal risultato a lunga tenuta. Questo prodotto si applica dopo lo shampoo e il balsamo che siete solite utilizzare e dopo l’eventuale maschera che vorrete applicare sulla chioma. Una piccola dose da utilizzare sulle lunghezze, in modo uniforme e insistendo maggiormente sulle zone in cui la chioma tende a seccarsi di più. Donandole massima protezione e un plus di benessere.

Un prodotto che ha conquistato chiunque lo abbia usato, amatissimo su TikTok per il suo effetto immediato e long lasting e che, se volete garantirvi una chioma lucente, dal colore vibrante, ben idratata e priva del noiosissimo effetto crespo che in molte di noi proviamo non appena c’è un po’ do umidità nell’aria, dovreste assolutamente provare, approfittando dell’offerta in corso e garantendovi una chioma perfetta per tutta l’estate.

Scopri tutte le offerte Beauty e Moda sul nostro canale Telegram Iscriviti gratis al canale Telegram