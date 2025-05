Districa senza rovinare e scioglie i nodi. Questa spazzola best seller è tutto ciò che i capelli desiderano

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: iStock Photos Capelli bellissimi

Scioglie i nodi e districa i capelli senza spezzarli o rovinarli, regalando una chioma morbidissima e splendida in ogni occasione. La Tangle Teezer è la spazzola del momento e la più amata da chi desidera capelli districati e bellissimi in poche semplici passate.

Offerta Tangle Teezer spazzola Spazzola sciogli nodi e anti rottura

Non a caso su Amazon questa spazzola è super recensita con commenti entusiastici da parte di chi l’ha provata. Gli utenti apprezzano soprattutto la capacità della Tangle Teezer di districare i nodi, persino quelli più difficili.

La trovano inoltre comodissima da impugnare, morbida e ottima. Si pulisce facilmente ed è super funzionale. Il costo? Davvero piccolo! In offerta la trovi a poco più di 10 euro, per un tool per capelli davvero indispensabile.

A cosa serve la spazzola Tangle Teezer

Ma come funziona la spazzola Tangle Teezer e perché è così amata? Partiamo dalle basi: questo tool possiede ben 325 denti a due livelli, ciò gli consente di scivolare con facilità sui capelli sia bagnati che asciutti, riducendo la rottura e districando i nodi.

I capelli appaiono da subito setosi e super brillanti, merito delle doppie setole flessibili che districano con delicatezza, ma efficacia. Non a caso la Tangle Teezer si può usare su qualsiasi tipologia di capello. Dai ricci ai mossi, sino ai lisci, inoltre è ottima pure per chi utilizza parrucche o extension.

Le setole esfoliano delicatamente il cuoio capelluto, migliorando la circolazione senza però irritare. Puoi utilizzarla sia sui capelli asciutti, dopo la doccia, che sui capelli bagnati per facilitare l’applicazione di maschere o balsami. Infine rende più facile lo styling con il phon, senza sottoporre la chioma ad un ulteriore stress.

Come spazzolare i capelli con la Tangle Teezer

Il bello della spazzola Tangle Teezer è che – come anticipato – puoi usarla in tanti modi diversi. Se hai i capelli crespi sfruttala sotto la doccia: ti aiuterà a distribuire meglio il conditioner, evitando rotture della chioma ed eliminando i nodi.

I tuoi capelli sono sottili e fini, allora pettinali quando saranno asciutti, prevenendo le doppie punte e la perdita di volume. Ricordati di spazzolarli anche prima dello shampoo, in questo modo favorirai la microcircolazione del cuoio capelluto, migliorando l’assorbimento dei prodotti.

Per chi ha i capelli mossi o ricci invece sarebbe meglio pettinarli sotto la doccia quando sono bagnati, utilizzando non solo la Tangle Teezer, ma anche un prodotto specifico nutriente e idratante.

In generale cerca di essere sempre molto paziente per non rovinare la chioma. Se hai molti nodi parti spazzolando le punte per poi risalire a poco a poco verso le radici. I capelli tendono a creare dei nodi e hanno il fastidiosissimo effetto paglia? Allora aiutati con una piccola quantità di olio, applicandolo, se serve, anche direttamente sulla spazzola.

Una volta terminata l’operazione potrai facilmente lavare la tua Tangle Teezer con una piccola quantità di shampoo e acqua tiepida, lasciandola asciugare all’aria e sarà come nuova!

