A quante di noi è capitato di svegliarci al mattino, magari dopo aver lavato i capelli la sera prima, ma di trovarli ugualmente pieni di nodi e di grovigli? Sicuramente a tante e magari ogni giorno. Ma attenzione, perché la soluzione non è rifare una doccia con più balsamo o stressare la chioma con colpi di spazzola troppo violenti, quello che vi serve è un prodotto come lo spray districante prodigioso di Tangle Teezer che in soli due secondi e senza risciacquo vi permette di eliminare i nodi dai capelli e di garantirvi una chioma setosa e a prova di tocco con il minimo sforzo possibile.
Indice
Lo spray districante di Tangle Teezer è il prodotto da avere per una chioma senza nodi
Uno spray dall’effetto garantito. Dopo tutto Tangle Teezer se ne intende di prodotti con cui prendersi cura della chioma e con cui evitare che i nostri capelli si riempiano di nodi fastidiosi da vedere e che danneggiano il capello stesso. Ma come agisce questo spray districante e che agisce in così poco tempo? Grazie ai suoi ingredienti scelti e mixati ad hoc per il benessere della chioma, dalla radice alle punte.
Il cuore di questo spray districante, infatti, sono le proteine del grano condizionate, dal forte potere arricchente e che aiutano a domare l’elettricità statica dei capelli, soprattutto in quelli più lisci, permettendovi di domare all’istante la chioma e di pettinarla con estrema facilità.
Come agisce lo spray sulla chioma
Un prodotto dalla formulazione leggera, che districa i nodi già esistenti senza sforzo e che ne previene la formazione, ponendo le basi per avere dei capelli più sani, forti e belli. Ma questo è anche uno spray districante e sciogli nodi che, una volta applicato, dona alla chioma un plus di luminosità che fa apparire la chioma immediatamente più brillante e vivace, in modo naturale ma come se avesse avuto un boost di benessere da un minuto all’altro, con un cambiamento in meglio immediatamente visibile.
E tutto questo con l’aggiunta di una delicatissima profumazione dall’aroma fruttato, che dona ai vostri capelli un fascino assoluto e che si fa notare senza ostentazione, ma catturando ogni sguardo con il minimo sforzo possibile.
Come si utilizza lo spray districante di Tangle Teezer
Uno spray districante facile da usare, sia sulla chioma bagnata che asciutta, e che si adatta a ogni tipologia di capello, agendo sempre con la stessa efficacia. Per ottenere il massimo beneficio dal prodotto, dovrete semplicemente vaporizzarlo sulle lunghezze della chioma e pettinare i capelli con un pettine a denti larghi o una spazzola, ma senza il rischio di spezzare i capelli durante la piega.
Il risultato? Una chioma visibilmente più liscia, morbida, brillante e con un profumo fresco e fiorito alle note di gelsomino e legno, capace di catturare lo sguardo e di donare ai vostri capelli un aspetto mai visto e un fascino senza limiti. Un prodotto must have e da avere adesso.