Eugenia di York, è incinta del terzo figlio: l’annuncio ufficiale con foto

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Eugenia di York

Eugenia di York e suo marito Jack Brooksbank hanno annunciato ufficialmente che aspettano il loro terzo figlio, dopo che si sono seguite le indiscrezioni sulla gravidanza.

Eugenia di York, l’annuncio ufficiale della gravidanza

A un pranzo con sua sorella Beatrice presso Soho Mews House a Mayfair, Eugenia di York si è presentata con un outfit che sembrava nascondere e nello stesso tempo svelare il pancione ormai difficilmente nascondibile della terza gravidanza.

Adesso finalmente è arrivata la conferma, Eugenia è incinta per la terza volta. La Principessa ha annunciato l’imminente arrivo del terzo bebè su Instagram. La figlia di Andrea Mountbatten Windsor e Sarah Ferguson ha semplicemente scritto: “Il piccolo Brooksbank nascerà nel 2026! ♥️♥️♥️♥️♥️👶🏻♥️♥️♥️♥️♥️”.

Eugenia di York, la foto dolcissima dell’annuncio

Un messaggio stringato che però accompagna una foto dolcissima e piena d’amore. Infatti, Eugenia e Jack Brooksbank hanno condiviso uno scatto dei loro due figli August, di 5 anni, ed Ernest, di 2 anni che tengono tra le mani l’ecografia del loro fratellino o sorellina che nascerà entro l’anno.

Migliaia i messaggi di congratulazioni arrivati su Instagram, insieme a una pioggia di cuoricini: “Congratulazioni a entrambi!”. “Tantissime congratulazioni a tutti voi! Tre è il numero magico 🩵🩵🩵”.

Eugenia di York, terzo bebè in arrivo: 15esimo in linea di successione

Qualcuno ha mandato dei cuoricini celesti, ma in realtà il sesso del bebè non è stato svelato. Nemmeno a August ed Ernst che quindi non sanno se avranno un fratellino o una sorellina. Si vocifera che Eugenia e Jack vorrebbero tanto una femminuccia dopo due maschi, ma appunto non sappiamo se sono stati accontentati.

Quello che però è stato annunciato è che la nascita è prevista per quest’estate e il nuovo bebè sarà quindicesimo in linea di successione al trono, mentre il suo prozio, il Duca di Edimburgo, scenderà al sedicesimo posto. Sempre se il nonno Andrea non perderà il diritto di successione, in considerazione del caso Epstein in cui è coinvolto. L’ex Duca di York, dopo aver perso tutti i titoli nobiliari, risulta ancora indagato per abuso d’ufficio.

Il terzo figlio di Eugenia e Jack sarà il quindicesimo pronipote della defunta Regina Elisabetta II e il terzo a nascere dopo la sua scomparsa nel 2022.

Eugenia di York, gli auguri della Famiglia Reale

Re Carlo e Camilla si sono uniti alla gioia dei futuri genitori e hanno condiviso sui social il dolce annuncio: “Sua Altezza Reale la Principessa Eugenie e il signor Jack Brooksbank sono lieti di annunciare che aspettano il loro terzo figlio, la cui nascita è prevista per quest’estate. August ed Ernest sono entusiasti all’idea che un altro fratello o sorella si unisca alla famiglia.”

L’arrivo di questo terzo bebè è davvero provvidenziale, perché potrebbe riavvicinare definitivamente Re Carlo a sua nipote Eugenia e naturalmente a sua sorella Beatrice da cui aveva forzatamente preso le distanze a causa dello scandalo di Andrea e Sarah Ferguson. Le Principesse di York infatti non avevano presenziato alla messa di Pasqua con il resto della Famiglia Reale e è in forse la loro partecipazione al Royal Ascot.