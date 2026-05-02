Eugenia di York incinta del terzo figlio, l’uscita di famiglia a Mayfair non mente

Dopo lo scandalo Epstein che ha travolto la famiglia, Eugenia di York riprende in mano la sua vita e sembrerebbe davvero incinta del terzo figlio

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Eugenia di York

Una nuova vita per Eugenia di York, che sarebbe finalmente incinta del terzo figlio. La figlia di Andrea Mountbatten-Windsor e di Sarah Ferguson, nota per la sua discrezione e il profondo attaccamento ai valori familiari, è così tornata rapidamente al centro dell’attenzione pubblica. Questa volta, però, non sono i protocolli o gli impegni istituzionali a far parlare, ma un dettaglio che non è sfuggito agli occhi più attenti: le linee dolci di una nuova maternità che sembra farsi strada nel suo sorriso più radioso.

Eugenia di York incinta, l’abito che svela tutto

Durante una recente apparizione congiunta con la sorella Beatrice, le due Principesse sono state avvistate mentre si godevano il sole presso l’esclusiva Soho Mews House a Mayfair. Sebbene l’occasione fosse un pranzo informale tra sorelle, le immagini diffuse hanno immediatamente scaldato il cuore dei fan della Royal Family. Eugenia, 36 anni, appariva visibilmente serena, ma è stato il suo outfit a confermare i sospetti degli esperti: un’eleganza studiata che sembrava voler proteggere e, allo stesso tempo, accennare a un pancione ormai difficile da nascondere.

Le speculazioni hanno trovato eco nelle parole di Brittany, esperta di questioni reali e anima del Royal News Network, che sui social ha espresso la sua certezza: “Sembra proprio che la Principessa Eugenia sia di nuovo in dolce attesa! Sarebbe il terzo figlio per una coppia che ha sempre messo la famiglia al primo posto”. L’entusiasmo della commentatrice è quello di molti sudditi che vedono in Eugenia una figura che rispecchia ancora i valori più solidi della Monarchia.

Eugenia e il marito Jack Brooksbank sognano una femmina

La giornata è poi proseguita all’incirca all’insegna del romanticismo. Eugenia è stata vista nuovamente a Notting Hill, questa volta in compagnia del marito Jack Brooksbank, 39 anni. I due si sono concessi una cena in un rinomato bistrot stellato Michelin, mostrandosi affiatati come non mai. Tra sguardi d’intesa e sorrisi complici, l’atmosfera intorno alla coppia trasmetteva una felicità finalmente ritrovata e seguita allo scandalo Epstein che ha comportato, per il padre Andrea, la perdita di ogni privilegio Reale e del titolo che deteneva dalla nascita.

Eugenia e Jack sono già genitori orgogliosi di due splendidi bambini: August Philip Hawke, nato nel febbraio 2021, ed Ernest George Ronnie, arrivato nel maggio 2023. La Principessa non ha mai fatto mistero di quanto la maternità abbia cambiato la sua prospettiva di vita, definendola spesso come la gioia più grande e una fonte costante di ispirazione. L’eventuale arrivo di un terzo bebè sarebbe anche un segnale di continuità e luce per un ramo della Famiglia Reale che, negli ultimi anni, ha attraversato tempi complessi.

Nonostante la mancanza di una conferma ufficiale da Buckingham Palace – una prassi consolidata che prevede l’annuncio solo dopo il superamento dei primi mesi – gli indizi raccolti tra Mayfair e Notting Hill compongono un quadro piuttosto chiaro.

In attesa che il comunicato ufficiale renda formale ciò che le immagini già suggeriscono, non possiamo che guardare con affetto a questa splendida evoluzione della famiglia Brooksbank. Se i sospetti venissero confermati, il 2026 potrebbe essere giustamente l’anno della serenità per Eugenia che, nonostante tutto, non ha mai smesso di credere nell’importanza della famiglia. Anche quando, e soprattutto, ti delude.