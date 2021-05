Chi è Diane Schumacher, la futura moglie di Reinhold Messner

editato in: da

Matrimoni vip previsti nel 2021

Classe 1980, lussemburghese ma nata a Monaco il 28 febbraio, Diane Schumacher è la fidanzata e futura moglie di Reinhold Messner, alpinista di fama internazionale, “Re degli Ottomila”, che ha compiuto diverse imprese leggendarie.

Il 17 settembre lui compirà 77 anni (è nato nel 1944), mentre la compagna ne ha da poco festeggiati 41. A maggio, a quanto pare, convoleranno a nozze, per lui si tratta del terzo matrimonio.

In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Messner ha raccontato del primo incontro – avvenuto circa tre anni e mezzo fa – con quella che presto diventerà sua moglie, spiegando che è stata: “Una cosa molto romantica”. La decisione di compiere questo passo importante è, invece, il “Re degli Ottomila” l’ha raccontata così: “L’idea del matrimonio nasce dal fatto che siamo innamorati, che desideriamo stare insieme, dal senso di responsabilità. E poi ero stufo di presentarla come la mia amica, compagna… Adesso sarà ‘mia moglie'”.

Anche per lei non si tratta del primo matrimonio: a quanto pare è già stata sposata e ha un figlio di 14 anni. Quando si sono conosciuti – come riporta il Corriere della Sera – lavorava per Post Luxembourg, azienda di poste e telecomunicazioni. Oltre che essere una coppia nella vita, lo sono anche dal punto di vista professionale. Insieme, infatti, hanno dato vita a The Messner Mountain Heritage.

Per Reinhold Messner queste saranno le terze nozze. Il primo matrimonio è datato 1972, quando ha sposato la giornalista tedesca Uschi Demeter dalla quale si è poi separato nel 1977. Il secondo matrimonio, invece, è stato celebrato ad agosto del 2009, quando – dopo 25 anni insieme – l’alpinista è convolato a nozze con Sabine Eva Stehle. Messner ha avuto quattro figli: la prima, nata nel 1981, è Leila avuta dalla fotografa canadese Nena Holguin, poi Magdalena (1988), Simon (1991), e Anna (2002) dalla seconda moglie.

Ora per l’alpinista arrivano le terze nozze: le pubblicazioni sono state affisse nel comune di Castelbello-Ciardes in Val Venosta. Per il momento non si conoscono né la data né il luogo in cui verrà celebrato il matrimonio tra Reinhold Messner e Diane Schumacher, i due si sono mostrati come coppia la prima volta ad agosto del 2019 quando hanno preso parte a una serata cinematografica a Solda.