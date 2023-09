Chi sono Simon e Magdalena, i figli di Reinhold Messner

Fonte: Getty Images Reinhold Messner con il figlio Simon nel 2019

Stessa passione per la natura e dedizione al lavoro: Simon e Magdalena sono i figli di Reinhold Messner che hanno deciso di seguire le orme del loro celebre papà. Messner, del resto, è uno degli alpinisti ed esploratori più noti in tutto il mondo. Simon e Magdalena sono nati dalla relazione con Sabine Eva Stehle, che Messner ha sposato nel 2009, a 64 anni, dopo 25 anni di fidanzamento, per poi separarsi nel 2019 e risposarsi con Diane Schumacher, più giovane di 36 anni.

Chi è Magdalena, la figlia di Reinhold Messner

Classe 1988, Magdalena è la figlia maggiore di Reinhold Messner, nata dalla sua unione con Sabine Eva Stehle. Nata a Monaco di Baviera, ha studiato storia dell’arte a Vienna, non pratica l’arrampica, ma dirige il complesso del Messner Mountain Museum in Alto Adige. A soli 30 anni è diventata una manager di successo, che vive a contatto con la natura, organizzando eventi e iniziative importanti, come la Festa dei popoli della montagna, dedicata allo Svaneti, zona montuosa della Georgia.

L’alpinismo ha sempre fatto parte della sua vita, ma lei ha scelto di viverlo in modo differente dai fratelli. “Quando papà tornava dalle spedizioni, mi raccontava le sue storie della buona notte”, ha svelato in un’intervista a Vogue, “La mia preferita era quella della scalata sulla Piramide Carstensz in Nuova Guinea: rientrato al campo base, vide che provviste e attrezzature erano quasi scomparse. Non sapeva che lassù la gente condivideva tutto, anche ciò che trovavano. Dovette sedersi su quel che era rimasto per non farselo portare via”.

Con papà Reinhold Messner ha un ottimo rapporto e l’esploratore si fida ciecamente della figlia maggiore. “La metafora della cordata è perfetta”, ha svelato Magdalena, parlando della sua famiglia. “Abbiamo caratteri molto diversi, ma in squadra siamo fortissimi. Una cordata si basa sulla fiducia che di certo a noi non manca”.

Chi è Simon, il figlio di Reinhold Messner

Magdalena ha due fratelli minori: Anna, classe 2002, e Simon, nato nel 1991. 27 anni e una laurea in biologia molecolare, Messner Junior è uno scalatore professionista, appassionato di montagna e sempre pronto a raccogliere nuove sfide. Dopo gli studi ha scelto il mestiere di famiglia e da allora non si è più voltato indietro. “La vita in laboratorio non è la mia dimensione: devo stare all’aria aperta, nella natura”. Oggi è un video-maker di successo e con papà Reinhold ha creato la Messner Mountain Movie, una società di produzione che realizza film sulla montagna.

In realtà, però, Simon ha ammesso di non essere stato papà Reinhold a trasmettergli la passione per l’alpinismo. A 17 anni, ha “scoperto” la montagna: nonostante soffrisse di vertigini, ha scelto di vincere qualsiasi limite e di diventare un alpinista. “Non sono mai andato con lui in arrampicata né mi ha mai portato nelle sue avventure“, ha raccontato Simon in occasione di un’intervista al Corriere della Sera, dove ha anche aggiunto di non essere stato d’accordo con le ultime nozze del padre. “Non accetto che sua moglie abbia l’età di mia sorella. Ma lui è Reinhold: se ha qualcosa in testa lo fa. E io tengo le distanze”.