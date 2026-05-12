Meghan Markle, la giornata speciale con i figli e mamma Doria a Disneyland

Meghan Markle ha raccontato la giornata speciale a Disneyland con Harry, i figli Archie e Lilibet e mamma Doria

IPA Meghan Markle

Meghan Markle ha condiviso su Instagram una serie di foto che raccontano una giornata in famiglia a Disneyland, il parco di Anaheim in California. Con lei presenti il Principe Harry, i piccoli Archie e Lilibet, e la madre Doria Ragland. La visita sarebbe stata organizzata per festeggiare insieme i compleanni dei bambini – Archie ha compiuto sette anni, Lilibet ne compie cinque a giugno – e prolungare allo stesso tempo i festeggiamenti per la Festa della Mamma.

Archie, Lilibet e nonna Doria: la famiglia Sussex a Disneyland

Le immagini pubblicate da Meghan Markle mostrano una giornata spensierata: nel primo scatto bacia la madre sulla guancia, ed entrambe indossano le classiche orecchie di Topolino, sullo sfondo Archie e Lilibet giocano con i palloncini. Poi la famiglia ripresa di spalle mentre passeggia nel parco California Adventure, Harry accanto a Meghan e i bambini tra loro.

La protagonista degli scatti sembra essere Lilibet, che ha vissuto la giornata come un sogno ad occhi aperti. Nelle foto la si vede mentre abbraccia Cenerentola e incontra la Principessa Aurora de La Bella Addormentata: momenti che Meghan ha voluto immortalare. Archie, dal canto suo, si è goduto la giornata a modo suo: in una delle foto spunta timidamente da dietro un palo, come a volersi nascondere dall’obiettivo.

Tra le immagini più divertenti c’è un video condiviso nelle stories di Meghan: Topolino accoglie Doria Ragland con un grande abbraccio, e la Duchessa guarda la scena insieme a Minnie e Lilibet. Poi fratello e sorella sulle barche del canale di Storybook Land, e infine tutta la famiglia a passeggio per Star Wars: Galaxy’s Edge, vicino a uno Stormtrooper. Il parco di Disneyland è ormai una tradizione per i Sussex: già lo scorso anno Meghan aveva portato Lilibet per il suo quarto compleanno, condividendo le foto su Instagram.

Meghan e la Festa della Mamma: “Essere la vostra mamma è il più grande privilegio”

La visita al parco si lega anche alla Festa della Mamma, ricorrenza che Meghan vive con particolare intensità da quando è diventata madre. L’anno scorso, per l’occasione, aveva pubblicato una foto in cui teneva entrambi i figli tra le braccia, accompagnandola con un messaggio lungo e affettuoso in cui celebrava la maternità. “Buona Festa della Mamma! Brindiamo alla capacità di gestire tutto con gioia! E a queste due meraviglie, che ancora tentano di scalare la ‘montagna della mamma’, mi riempiono di baci e rendono ogni giorno un’avventura indimenticabile… essere la vostra mamma è il più grande privilegio della mia vita”.

Quest’anno il tono è stato più contenuto – un solo cuore rosso – ma le immagini parlano da sole, con la presenza di Doria Ragland, che festeggia come mamma, ma anche Meghan che festeggia la propria madre. Tre generazioni insieme sotto il sole della California.

Per Harry, poi, Disneyland ha sempre un significato speciale: “Ci sono andato con mia madre e mio fratello. Me lo ricordo benissimo. Ricordo di essermi emozionato tantissimo da bambino con tutti quei personaggi. Proprio tanto”. Ne ha parlato più volte con grande trasporto, senza mai negarsi alla nostalgia e celebrando quelle memorie felici, che lo legano ancora al fratello.