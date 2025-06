Harry come Diana con i figli a Disneyland: la stessa emozione 31 anni dopo

Il Principe Harry con i figli Archie e Lilibet in uno dei parchi Disney, proprio come mamma Diana aveva fatto con lui e William

Fonte: IPA Meghan e Harry

Un momento speciale, un’emozione che si ripete 31 anni dopo (quasi 32): è quella che ha vissuto il Principe Harry a Disneyland insieme alla moglie Meghan Markle e ai figli Archie e Lilibet. Sì: in un momento in cui la stampa di tutto il mondo non si nega gli ennesimi attacchi al Duca e alla Duchessa del Sussex, rivolgendo loro critiche feroci, Harry e Meghan hanno scelto di trascorrere del tempo di qualità in famiglia. In una giornata che ricorda quella dell’agosto del 1993, quando aveva vissuto dei momenti magici con mamma Diana e il fratello William in uno dei parchi Disney.

Harry a Disneyland con Meghan e i figli: il ricordo di mamma Diana

Il 23 agosto 1993 Harry aveva 8 anni: insieme al fratello William e a mamma Diana, avevano visitato il Walt Disney World in Florida, facendo un giro esclusivo sullo Splash Mountain, chiusa al pubblico. Diana e i figli si erano recati all’attrazione mediante i tunnel sotterranei segreti, che sono riservati ai vip: all’epoca, un cameriere aveva raccontato la loro estrema gentilezza ed educazione, parlando di Diana come una “persona adorabile”.

31 anni dopo, il 6 giugno 2025, Meghan Markle, su Instagram, ha condiviso un video in cui racconta il viaggio per il compleanno di Lilibet, in uno dei parchi Disney (precisamente a Disneyland): due giorni di pura gioia, dove hanno avuto modo di provare diverse attrazioni. Alcune foto presenti nel video hanno scatenato subito l’associazione: quei momenti vissuti da Harry da bambino, ora assumono un significato diverso. Ora è Harry a far divertire i suoi figli, in particolare la piccola Lilibet, che ha compiuto 4 anni il 4 giugno.

Il viaggio di famiglia ad Anaheim non è affatto casuale. Quel momento a Disney World è tra i ricordi più felici di Harry, come ha raccontato lui stesso. “È uno dei miei ricordi più, più felici. È assolutamente fantastico, la cosa più bella di sempre”. Probabilmente non vedeva l’ora di vivere un momento molto simile con i figli, affidando loro lo stesso ricordo magico di 31 anni fa.

Il compleanno della Principessa Lilibet

Il 4 giugno, la Principessa Lilibet ha compiuto 4 anni: per l’occasione, Meghan ha condiviso delle foto e un video privato. “Buon compleanno alla nostra bellissima ragazza! Quattro anni fa oggi è entrata nelle nostre vite, e ogni giorno è sempre più luminoso e migliore grazie a lei”. La piccola è praticamente la copia carbone di papà Harry: stessi occhi e stessi capelli.

Ma, purtroppo, al di là del momento speciale, Harry e Meghan hanno ricevuto feroci attacchi dalla stampa e dagli esperti Royal: il video del giorno del parto è stato giudicato troppo intimo e fuori luogo, scatenando l’indignazione a Palazzo.

E forse è proprio per questo motivo che il Duca e la Duchessa hanno preferito “scappare” a Disneyland: ritagliarsi un momento magico tutto per loro, insieme ai figli, e ritrovare quella spensieratezza fanciullesca. Lilibet, per la festa di compleanno, ha anche avuto una torta a due piani ispirata alla Sirenetta: pura gioia, ha scritto Meghan Markle a corredo di questi ricordi che anche Archie e Lilibet serberanno per sempre.