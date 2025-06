Re Carlo, “Meghan Markle col pancione è imbarazzante”. Indignazione a Palazzo

Fonte: IPA Meghan Markle

La distanza tra Re Carlo e i Sussex non è mai stata così abissale dopo che Meghan Markle ha condiviso un video privato dove lei balla con pancione insieme a Harry. La clip è stata definita “imbarazzante”.

Re Carlo, il video imbarazzante di Meghan Markle

È da giorni che si vocifera che Meghan Markle possa essere incinta per la terza volta. Il suo continuo parlare delle gravidanze precedenti, il riferimento alle cure e alle difficoltà quando i suoi bimbi erano piccoli hanno fatto pensare a molti che la Duchessa del Sussex fosse pronta per un terzo bebè.

Poi è arrivato il video del pancione, come la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso, suscitando da un lato l’indignazione dei più tradizionalisti, dall’altro speculazioni sulla sua possibile terza gravidanza.

Meghan ha condiviso sul suo profilo Instagram un video molto intimo, mai visto prima, per celebrare il compleanno di sua figlia Lilibet.

La clip risale al momento della nascita della secondogenita, nel 2021. Meghan è in ospedale col pancione e con lei c’è ovviamente Harry. Lilibet non vuole saperne di nascere e per sdrammatizzare il momento, Meg e Harry si mettono a ballare sulle note di The Baby Momma Dance di Starrkeisha. All’epoca il brano era virale sui social, perché migliaia di future mamme avevano condiviso i loro video mentre si lanciavano in simpatiche coreografie su questa canzone.

Lo stesso hanno fatto Harry e Meghan, ma lo avevano tenuto nascosto per quattro anni. Allora perché, si sono chiesti in tanti, pubblicare un video così intimo proprio ora? Che senso ha?

Lady Markle forse pensava di fare una mossa simpatica, di entrare in sintonia con le donne che stanno vivendo adesso il momento del parto, ma l’obiettivo non è stato raggiunto. Infatti, il video non è piaciuto a molti sostenitori di Re Carlo e della Famiglia Reale, trovandolo screditante.

Carlo ovviamente non ha commentato, ma è evidente che il rapporto col figlio si sta ormai totalmente inabissando. Ogni cosa che Harry o Meghan fanno pubblicamente diventa un incidente diplomatico.

Re Carlo, critiche feroci al video di Meghan

Se il Re è restato in silenzio, non hanno taciuto i commentatori reali britannici che si sono scagliati contro Meghan. In particolare Sarah Vine è stata molto dura con la Duchessa del Sussex, affermando che è difficile capire cosa Meghan “voglia ottenere” pubblicando un video così intimo di lei e suo marito.

Definendola “Duchessa della privacy” per le sue battaglie in difesa della propria intimità, ha fatto commenti davvero pensanti: “La Duchessa della Privacy in persona, che twerka come una volgare popolana sulle note del successo virale di Starrkeisha, The Baby Momma Dance, mentre il Principe Harry le balla intorno come un fenicottero eccitato che esegue un’elaborata danza di corteggiamento? Non può essere vero”.

E ha proseguito: “Voglio dire, va bene come un momento privato e spensierato tra voi due – il matrimonio ne è pieno; ma non è qualcosa che condividi con il mondo intero, vero? Soprattutto quando, sai, c’è la ‘privacy’.”

La Vine ha definito il video “incredibilmente imbarazzante“, concludendo: “Ma è difficile capire cosa voglia ottenere con questo video, non solo perché è volgare, ma anche perché toglie davvero ogni margine di manovra a cui lei e il Principe avrebbero potuto aspirare in termini di protezione della loro privacy”.