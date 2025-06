Re Carlo, “Meghan Markle incinta per la terza volta”. Il Palazzo trema

Fonte: IPA Meghan Markle e Harry

“Meghan Markle potrebbe essere incinta del terzo figlio” e la gravidanza fa tremare Re Carlo e l’intero Palazzo che ancora non hanno risolto la questione Harry.

Re Carlo, gli indizi sulla nuova gravidanza di Meghan Markle

Mentre è appena trascorso il quarto compleanno di Lilibet, senza che Re Carlo abbia potuto festeggiare la nipotina o farle gli auguri per telefono, circolano voci su una possibile terza gravidanza di Meghan Markle.

Si dice che Harry e sua moglie potrebbero presto avere un terzo bebè, concepito già nel 2025. La notizia fa sensazione, soprattutto considerando che i Duchi del Sussex hanno sempre dichiarato di non volere più di due figli. Ma è noto che sono poco affidabili, che spesso fanno affermazioni che smentiscono con il loro comportamento. Come quando difendono una politica ecologista e poi viaggiano su jet privati per andare in vacanza, giustificando la scelta con motivi di sicurezza.

Comunque, tornando alla presunta terza gravidanza di Lady Markle, stando ad alcuni esperti in questioni reali non è del tutto improbabile.

Harry e Meghan hanno già due figlie, Archie, nato nel 2019 a Londra, e Lilibet, nata nel 2021 a Los Angeles. Secondo quanto affermato dallo psicologo Stefan Walters ci sono diversi indizi che fanno pensare che la Duchessa aspetti il terzo figlio.

L’esperto ha analizzato il comportamento e le recenti dichiarazioni di Meghan. Nel suo podcast Lady Markle ha raccontato in dettaglio la gravidanza dei figli Archie e Lilibet, continuando a parlare della sua vita con Harry e con i due bambini piccoli.

Meghan ha ricordato di aver preso 19 chili durante le due gravidanze e ha raccontato della sensazione di insicurezza: “Indossavo sempre i miei da 13 centimetri e le scarpe a punta. Hai una pancia enorme e le tue caviglie minuscole ti stanno sostenendo in questi tacchi alti… Quindi ti chiedi, come diavolo faccio a non cadere a terra, sai, a faccia in giù? Mi aggrappavo strettissimamente a mio marito, tipo, ‘Per favore, non farmi cadere'”.

Meghan ha anche raccontato di sentirsi a volte sopraffatta dalla maternità. “La gente dimentica che Lili ha tre anni [ne ha compiuti 4 il 4 giugno ndr] e Archie cinque. Quindi, se guardi gli ultimi cinque, sei anni della mia vita, sì, con la gravidanza, con un neonato o con un bambino piccolo, e poi un altro.”

Secondo Stefan, le rivelazioni sempre più frequenti di Meghan nel suo podcast Confessions Of A Female Founder potrebbero essere un segnale del fatto che si senta pronta per una terza gravidanza o che addirittura aspetti già un altro bebè.

Meghan incinta, Re Carlo trema

Un altro bebè di Harry e Meghan farebbe molto piacere a Carlo, in quanto nonno, ma come Re questa terza gravidanza arriverebbe in un momento molto delicato. Infatti, i rapporti tra il Palazzo e i Duchi del Sussex sono tesi come mai lo sono stati prima e l’arrivo di un altro figlio per la coppia è vissuto come qualcosa di destabilizzante su tutti i fronti, anche per l’impatto mediatico che potrebbe avere.

Al contrario, però, potrebbe essere l’evento che risolutivo, ossia potrebbe riavvicinare Carlo a Harry che grazie al nuovo bebè potrebbero tornare di nuovo a parlarsi, chiarendosi una volta per tutte.