Re Carlo, l’appello “disperato” di Harry: l’invito a Montecito per Archie e Lilibet

IPA Re Carlo

Non è un mistero: il Principe Harry vorrebbe che i suoi figli, Archie e Lilibet, trascorressero più tempo con il nonno, Re Carlo. Quest’ultimo si recherà in America ad aprile: potrebbe essere l’occasione giusta per un invito nella sua villa di Montecito: la salute di Sua Maestà è migliorata, quindi quale momento migliore se non questo per creare dei ricordi magici con i suoi nipoti?

Re Carlo, l’appello disperato del Principe Harry

Da quando Harry e Meghan Markle hanno abbandonato i loro doveri verso la Monarchia, si sono ricostruiti una nuova esistenza a Montecito, in California, in una villa che vale milioni di dollari. Ma alcune scelte compiute dai Sussex hanno inasprito i rapporti con la Famiglia Reale, a partire dalla famigerata intervista concessa a Oprah Winfrey fino al libro pubblicato da Harry, dove ha parlato a cuore aperto del suo vissuto, intaccando il suo legame con il fratello William (e non solo).

La lontananza però non è stata così positiva per Harry: anzi, nel corso degli ultimi mesi, ha più volte provato a ricucire i rapporti con suo padre, Re Carlo, anche con un’udienza privata. E ora c’è una speranza: che il Re scelga di visitare la sua villa di Montecito durante il viaggio in America. “Harry ha chiarito che gli piacerebbe molto che suo padre venisse a trovare lui e la sua famiglia”, ha dichiarato una fonte vicina ai Sussex al Sun. Manca ancora l’ufficialità, ma il Re e il Principe del Galles, William, si recheranno negli Stati Uniti il ​​prossimo anno in viaggi separati.

Il legame con Archie e Lilibet

“Lui sa che sono tesi, ma ha più volte espresso la speranza che suo padre possa avere un rapporto con i suoi nipoti“. Il Principe Harry è perfettamente conscio che difficilmente riuscirà ad avere di nuovo un rapporto totalmente positivo con suo padre (e con il fratello la situazione è nettamente peggiore), ma i figli non dovrebbero pagare le colpe dei padri. L’ultima volta che il Re ha incontrato i suoi nipotini Archie e Lilibet è stato nel 2022, in occasione del Giubileo di Platino della Regina Elisabetta II.

Carlo dovrebbe volare in America ad aprile (insieme alla Regina Camilla), in occasione del 250° anniversario dell’indipendenza americana; William, invece, andrà in America per assistere alla partita dell’Inghilterra durante la Coppa del Mondo. Per il momento, né Buckingham Palace né il portavoce del Principe Harry hanno commentato le notizie. “Non commenteremo le conversazioni private tra padre e figlio”.

La scelta di Harry non è casuale: uno dei motivi per cui la Famiglia Reale lo ha “condannato” è il chiacchiericcio che si è creato attorno a lui. L’ipotesi di una visita del Re a Montecito, in ogni caso, rimane altamente irrealistica: certo, mai dire mai, ma con Carlo ci sarà anche la Regina Camilla, e difficilmente lei cederà per andare a casa di Harry e Meghan. Forse, le cose potrebbero cambiare con un viaggio di Harry a Londra, insieme ai figli e a Meghan.

