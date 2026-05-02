Affari Tuoi, l’annuncio di Stefano De Martino. Poi l’affondo: “L’abbiamo già levato”

IPA Stefano De Martino

Nella puntata del 1° maggio di Affari Tuoi la protagonista del game show condotto da Stefano De Martino è stata Alessia, la “Bro”, dalla Lombardia, in studio con il fidanzato Simone. La scelta del pacco iniziale è ricaduta sul numero 11: dovendo “elevare” il livello culturale del programma, Herbert Ballerina è l’incaricato del “vocaVolario”. Un riferimento, come è ovvio, agli attacchi che il programma ha subito negli scorsi mesi, soprattutto per il paragone con La Ruota della Fortuna.

Affari Tuoi, cos’è successo nella puntata del 1° maggio

Le invenzioni di Herbert Ballerina sono ormai un must per Affari Tuoi, ma nella puntata del 1° maggio la spalla di Stefano De Martino si è occupata del VocaVolario. “Mi chiamano le signore dicendo che i loro figli cercano le mie invenzioni nei negozi”, ha detto Herbert, prima dell’annuncio di De Martino. “Siccome siamo la Rai, dobbiamo elevare un po’ il livello culturale”, frase che ha subito chiamato la battuta di Herbert: “E leviamolo”.

Ormai De Martino è allenato: “No, noi già l’abbiamo levato. Dobbiamo elevare il grado culturale di questo intrattenimento serale e lui una volta alla settimana a partire da oggi dirà la definizione di una parola”. Quindi, lo spazio dedicato a Herbert è stato rinnovato con questa piccola chicca. Durante la puntata del 1° maggio 2026, De Martino ha anche annunciato che il 2 maggio come ospite è prevista la presenza di uno degli artisti più ascoltati di Sanremo 2026, ovvero Samurai Jay.

Quanto ha vinto Alessia

La sequenza di pacchi scelta da Alessia è stata inizialmente abbastanza equilibrata, con qualche sorpresa di troppo soprattutto agli inizi, quando ha scartato il pacco nero dal valore di 300mila euro e quello da 200mila euro. Non sono poi stati fatti troppi “danni”, anche se il gioco non è stato privo di tensioni come sempre: la prima proposta del dottore è stato il cambio, e Alessia ha fatto bene a scambiare il pacco 11, scelto all’inizio del programma, con il numero 6 (nell’11 c’erano 50 euro).

La seconda offerta, e anche la successiva, è stata di 30mila euro: una scelta sofferta per Alessia, che sogna di andare all’estero, in America, e di affinare il suo inglese. Del resto, i pacchi rossi rimasti sono quelli da 50mila, 100mila e 300mila euro, a fronte di diversi blu, tra cui il VocaVolario e il pacco Ballerina. Purtroppo, però, nel 14 della Liguria è stato scartato il pacco da 300mila euro. In studio è calato il gelo, ma non solo, perché si è sentito un boato: “Si è smontata una telecamera dallo sconforto”, ha detto De Martino, prima di rispondere al telefono al Dottore: “Siamo in crisi, ci aiuti, ci dia uno strumento per reagire”.

Tre tiri, con un’offerta da 10mila euro: il primo trovato è da 50mila euro. La partita si è complicata: come pacco rosso è rimasto solo quello da 100mila euro. Il mantra di Stefano ha funzionato: il secondo pacco trovato è di 1 euro (e il terzo quello da 20 euro). Tre pacchi alla fine: quello rosso da 100mila, il pacco VocaVolario e quello da 200 euro. Rifiutato il cambio, nell’8 dell’Abruzzo c’era il VocaVolario. Tra il pacco blu da 200 euro e quello rosso da 100mila euro, l’offerta finale del Dottore è sempre la stessa: 33mila euro. Alessia li ha accettati, ma – purtroppo – il suo pacco era ben più ricco: 100mila euro.