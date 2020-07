Chi è Antonella Liuzzi, la moglie di Lino Guanciale

editato in: da

Lino Guanciale, uno degli attori italiani più amati e talentuosi, è convolato a nozze. Sabato 18 luglio 2020, alla presenza di pochi intimi, il protagonista di fiction di successo come L’Allieva e Non Dirlo al Mio Capo ha detto sì a Roma ad Antonella Liuzzi, al suo fianco da diverso tempo.

Cosa sappiamo di lei? Che si è laureata in Bocconi e che nel corso dell’iter accademico ha vissuto un’esperienza di lavoro all’estero, per la precisione a Hong Kong. Dopo aver conseguito un master in Gestione delle Risorse Umane e Amministrazione del Personale all’Università di Roma Tre, ha iniziato a lavorare come project manager della SDA School of Management della Bocconi, ateneo che l’ha vista operare anche nelle vesti di ricercatrice e assistente.

Originaria di Noci, provincia di Bari, Antonella Liuzzi avrebbe conosciuto Guanciale proprio nelle aule della celebre università meneghina. La loro storia è iniziata dopo la fine della lunga relazione tra l’attore abruzzese e la collega Antonietta Bello.

Guanciale e l’attrice friulana sono stati assieme per dieci anni e si sono lasciati senza attriti: nel corso di diverse interviste, il compagno di set di Vanessa Incontrada e Alessandra Mastronardi ha sempre parlato con affetto della ex, sottolineandone anche il grande talento di attrice.

Dopo la chiusura in armonia di una pagina così importante della sua vita, Lino Guanciale ha visto il suo cuore tornare a battere per Antonella. La Liuzzi, figlia di un ex senatore del Popolo della Libertà (e sindaco di Noci per due mandati), è legata a Guanciale da un paio d’anni. Molto riservata – ha un profilo Instagram accessibile solo ai follower confermati – è comparsa per la prima volta sul profilo social dell’attore in un post dedicato alla Giornata Mondiale del Bacio del 2019.

Da allora è passato più di un anno e, a sorpresa, i due hanno deciso di fare il grande passo, coronando una storia d’amore vissuta mettendo in primo piano la cifra della riservatezza. Tra i pochi spiragli trapelati in questi anni è possibile citare i post Facebook del profilo di Antonella, che non manca mai di condividere con orgoglio l’impegno del neo marito in diverse iniziative, dai seminari di public speaking al sostegno, come volontario, all’UNHCR.