Fabrizio Corona svela quanto guadagnano al mese Sophie Codegoni e Antonella Fiordelisi

Fonte: Getty Images Sophie Codegoni, Fabrizio Corona, Antonella Fiordelisi

Rivelazioni inedite di Fabrizio Corona su Sophie Codegoni e Antonella Fiordelisi. L’imprenditore ha spifferato quanto guadagnano al mese le due influencer grazie al loro lavoro sui social network e si è preso anche il merito di averle inserite nel cast del Grande Fratello Vip. L’ex tronista di Uomini e Donne ha partecipato all’edizione 2021-2022, dove ha conosciuto l’attuale compagno Alessandro Basciano, mentre l’ex spadista è stata l’anno successivo una delle protagoniste del reality show.

I guadagni di Sophie Codegoni e Antonella Fiordelisi

Ospite del podcast Fatturare fatturare, Fabrizio Corona ha spifferato i guadagni di Antonella Fiordelisi e Sophie Codegoni. L’ex marito di Nina Moric ha spiegato come oggi, grazie ad Internet e soprattutto ai social network, anche le persone normali senza particolari doti possono riuscire a costruire qualcosa e fare soldi.

“Una volta c’era il mito americano, quello di chi dal nulla faceva i soldi e diventava ricchissimo. Oggi è diverso, tu vedi tanti ragazzi su Instagram che attraverso una serie di attività diventano ricchi. Poi c’è molta fuffa, ma ci sono le cifre e molti di loro guadagnano davvero“, ha assicurato Corona.

“Ti faccio due esempi, Sophie Codegoni e Antonella Fiordelisi. In questi casi parliamo di due persone normalissime, che non hanno doti eccelse di bellezza o intelligenza. – ha aggiunto – Sono persone che ho fatto lavorare io e che ho anche messo nei reality io, loro 10 e anche 15mila euro al mese di sponsorizzazioni Instagram al mese le guadagnano. Queste sono ragazze giovani di poco più di 20 anni e portano sicuri 10-15.000 euro mensili di queste sponsorizzazioni”.

“Un plurilaureato con due o tre lauree se guadagna 3mila euro al mese è tanto. Un magistrato guadagna 1.500 euro al mese. Per le cifre diverse devi andare più in alto, uno dei giudici più importanti ne guadagna 10mila, un giudice della Cassazione ne guadagna 30.000. Ma queste sono persone che hanno un potere immane. Il Presidente della Repubblica guadagna 200mila euro l’anno”.

Il rapporto di Corona con Sophie Codegoni e Antonella Fiordelisi

In passato Fabrizio Corona ha lavorato sia con Sophie Codegoni sia con Antonella Fiordelisi. Poi entrambi i legami si sono spezzati. A Verissimo Sophie ha definito l’uomo “una persona meravigliosa che per me ha fatto tanto” ma, dopo una grossa delusione e alcune incomprensioni, ha preferito allontanarsi.

Fabrizio non ha esitato a lanciare alcune frecciatine e provocazioni nei confronti di Sophie. Ha pubblicamente dichiarato che “la madre di Sophie venderebbe la figlia per una copertina” e l’ha accusata di aver esagerato con il filler alle labbra mentre era in dolce attesa della piccola Celine.

Pure il sodalizio tra Fabrizio Corona e Antonella Fiordelisi è giunto al termine a seguito di un grosso scontro. La modella di Salerno è andata su tutte le furie dopo che Corona ha pubblicato sul suo canale Telegram un video in cui si vede Antonella nello studio del chirurgo plastico Giacomo Urtis.

La faccenda non è particolarmente piaciuta ad Antonella, che ha deciso di agire legalmente nei confronti dell’ex amico.”Se la vicenda con la Fiordelisi mi è sfuggita di mano? Ha creato una tragedia da niente, e ha scatenato tremila problematiche. Credo che sia stata eccessiva. Se è vero che mi ha denunciato? Sì, ma non mi interessa“, ha fatto sapere Corona in un’intervista a Novella 2000.