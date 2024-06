Sophie Codegoni taglia con il passato: il nuovo caschetto per la nuova vita (da single)

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Cancellare con un rapido colpo di spugna il passato? Impossibile. Eppure, forse, con un abile colpo di forbici questo è probabile. Si dice che quando una donna abbracci un nuovo hairstyle questo simboleggi in realtà molto più che un cambiamento puramente estetico. Ebbene, fatta eccezione delle più irremovibili conservatrici, pare che ciò corrisponda a verità.

L’atteso arrivo dell’estate ha coinciso anche con l’inizio di un nuovo capitolo nella vita di Sophie Codegoni, la quale ha deciso di inaugurarne l’apertura con un coraggioso cambio look. Uno decisamente drastico e inaspettato, perlomeno a detta di le gira attorno. Dopo un inverno di turbolenze pare che l’evento scatenante di tanta sana follia possa essere attribuito alla rottura con Alessandro Basciano. L’ex tronista di Uomini e Donne nonché ex-gieffina sembra, proprio in questi giorni, aver definitivamente scritto la parola fine sulla travagliata storia d’amore con il ragazzo, padre della figlia Celine Blue. Una crisi, quella della coppia, molto più che preannunciata se si pensa alla guerra mediatica di cui i due sono stati protagonisti all’interno del salotto di Verissimo (e non solo).

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, nuovo addio (e nuovo flirt)

Sebbene di recente pareva essere tornato il sereno sui “Basciagoni”, uniti più che mai dall’amore per la loro bambina, ecco arrivare una nuova perturbazione: all’orizzonte, però, fortunatamente nemmeno l’ombra delle usuali battaglie social. Confermare l’inaspettato addio tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano è toccato piuttosto ad alcune interessanti segnalazioni.

Voci di corridoio bisbigliano – ma nemmeno troppo discretamente – che l’Influencer sia stata pizzicata insieme a nientemeno che Aron Piper. Sì, proprio la star di Élite, serie TV spagnola di grande successo su Netflix. Una volta colti in flagrante nel bel mezzo di sguardi complici e tenere effusioni nel corso di una serata a Milano il flirt è stato dichiarato quasi ufficiale, ma non dalla diretta interessata. E quale modo migliore per dissimulare, se non gettando dell’ombra sui fatti mettendo in primo piano un clamoroso cambio di stile?

Sophie Codegoni stupisce tutti – e anche sé stessa – con il caschetto

La strategica mossa si è tradotta in un caschetto nuovo di zecca, lungo all’altezza delle spalle. Una vera metamorfosi quella di Sophie, fedele alla sua amata lunga chioma da sempre. A cambiare non è stata soltanto la lunghezza dei capelli ma anche il colore: a conferire nuova luce al suo volto è stato anche il biondo, ora nettamente più chiaro e più freddo rispetto a quello precedente.

Insomma, pare che il carré abbia mietuto l’ennesima vittima nel mondo delle celebs: a differenza di quello sfoggiato da Alba Parietti quello scelto da Sophie Codegoni presenta lunghezze pari ma si caratterizza per una scalatura sul davanti che rende il tutto più leggero, incorniciandole il viso con le ciocche più corte a scendere sugli zigomi. Un bob liscio e forse non particolarmente estremo nella misura, ma indubbiamente audace per lei. In attesa dei prossimi sviluppi non ci resta che augurare alla giovane modella che la svolta di stile ponga il lieto fine in questo nuovo capitolo della sua vita.