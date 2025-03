Rocío Muñoz Morales con un “uomo misterioso”, ma l’attrice smentisce tutto

Fonte: IPA Rocío Muñoz Morales

Rocío Muñoz Morales continua a essere bersaglio del gossip, ma stavolta ha deciso di non restare a guardare. Da settimane si parla di una presunta crisi con lo storico compagno Raoul Bova, smentita dalla coppia con un pranzo in famiglia, a testimonianza di un rapporto che resta ancora solido. Ma ciò non è bastato a placare i rumors e in più si sono aggiunti alcuni nuovi scatti (rubati) che ritraggono l’attrice in compagnia di un uomo definito “misterioso”. Ma la realtà è un’altra.

Rocío Muñoz Morales con un “uomo misterioso”, senza Raoul Bova

La crisi tra Rocío Muñoz Morales e Raoul Bova continua a campeggiare tra le pagine di gossip, nonostante la coppia abbia già dimostrato di essere ancora unita. In ultimo la coppia era stata immortalata insieme dal settimanale Oggi, impegnata in un pranzo domenicale con le figlie Luna e Alma. “Nel corso degli anni, ci sono state occasionali voci di crisi tra Bova e la Morales, ma la coppia ha sempre smentito. Lo conferma il fatto che appena hanno un momento libero fanno i salti mortali pur di vedersi“, aveva scritto il settimanale.

Eppure, a distanza di poche ore, ecco apparire nuovi scatti rubati, stavolta dal settimanale Diva e Donna. E ancora si è parlato di crisi: Rocío Muñoz Morales sorridente al fianco di un “uomo misterioso”, senza Raoul Bova. “Mentre le voci di crisi con il compagno Raoul Bova si fanno più insistenti ecco l’attrice con un uomo misterioso: camminano per Roma e i loro gesti sembrano rivelare una certa intesa“, così ha commentato il settimanale, insinuando che tra i due vi sia del tenero. Ricordiamo che era stato proprio Diva e Donna a lanciare per primo i rumors sulla crisi insanabile tra i due attori, parlando di “un sentimento che si sarebbe guastato al punto tale che i due attori vivrebbero da separati in casa dopo 13 anni d’amore e due figlie, che sono il centro della loro vita, dopo incomprensioni e tira e molla di mesi fa”.

Rocío Muñoz Morales smentisce (ancora) le voci di crisi

Stavolta Rocío Muñoz Morales non ha perso tempo e ha reagito, condividendo su Instagram alcune storie con cui ha prontamente smentito le voci di crisi, oltre che la presunta liaison con l’uomo del mistero. Uomo che, in verità, di misterioso ha ben poco. “Cavalieri segreti e frottole inventate di sana pianta“, ha scritto dapprima, condividendo le foto incriminate. Poi ha aggiunto un selfie chiarificatore, pubblicato “quella stessa sera”.

“Il mio amico da più di 20 anni Giuseppe Di Bella (quasi parte della mia famiglia) e sua zia, super felici davanti al teatro Manzoni dopo aver assistito al mio spettacolo Il cappotto di Janis“, ha scritto l’attrice, rivelandone così l’identità. Nessun nuovo flirt, nessun “uomo misterioso”, ma un amico di vecchissima data che ha semplicemente assistito allo spettacolo dell’attrice, pronto a fare il tifo per lei e ad applaudirla come qualunque buon amico farebbe in casi del genere.