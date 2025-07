Rocío Muñoz Morales replica all’avvocato di Raoul Bova: “Tradimento appreso dai media”

Nelle ultime settimane, il nome di Rocío Muñoz Morales è finito, suo malgrado, al centro dell’attenzione. E, purtroppo, non per un nuovo progetto cinematografico. Un’esposizione improvvisa e dolorosa che ha travolto la sua vita privata come una vera e propria tempesta. A stravolgere questi giorni di luglio dell’attrice spagnola, e della sua famiglia, sono stati gli audio personali e i messaggi Whatsapp diffusi da Fabrizio Corona e attribuiti a Raoul Bova, suo compagno di vita da oltre dodici anni e padre delle sue due figlie.

La replica di Rocío Muñoz Morales

La notizia, già di per sé clamorosa per il contenuto privato dato in pasto alla Rete, assume oggi contorni ancora più preoccupanti perché – stando alle dichiarazioni rese dal suo avvocato Antonio Conte – Rocío Muñoz Morales era all’oscuro di tutto. Avrebbe infatti scoperto, come chiunque altro, che l’uomo con cui condivideva casa e famiglia aveva intrapreso una relazione con una modella molto più giovane, Martina Ceretti, di 30 anni più giovane di lui. Le parole affettuose che l’interprete di Don Matteo le rivolgeva sono rimbalzate su ogni piattaforma, diventando presto oggetto di scherno sulla Rete: “Buongiorno essere speciale dal sorriso meraviglioso e dagli occhi spaccanti e dai baci meravigliosi, dolci”, diceva lui, “sono qui nel letto, sa tutto ancora un po’ di te qua”.

Un dolore vissuto in silenzio, per lei, che fino a oggi aveva deciso di vivere privatamente. A provocare la sua indignazione pubblica sarebbero state però le dichiarazioni che Raoul Bova ha affidato al suo legale, David Leggi che, nel tentativo di arginare il danno d’immagine, ha diffuso una nota: lui e Rocío sarebbero separati “di fatto” da tempo e si alternerebbero già nella gestione delle figlie. Una versione che Rocío ha smentito con fermezza tramite il proprio avvocato, Antonio Conte, lo stesso che ha assistito Francesco Totti nel divorzio dalla ex moglie Ilary Blasi.

Nessuna separazione già in atto e nessun accordo sottotraccia, né tantomeno una gestione condivisa e alternata della quotidianità familiare. Anzi: fino a pochi giorni prima dello scandalo, Raoul e Rocío vivevano ancora insieme, nella loro casa romana, malgrado le insistenti voci di un cambio di residenza già avvenuto da parte di lui. È lì che si svolgeva una vita forse non perfetta, come molte relazioni longeve, ma certo non chiusa né sospesa.

La scelta di proteggere Alma e Luna

Scrive l’avvocato Antonio Conte: “La signora Rocío Morales Muñoz, che mi ha conferito mandato di tutelarla in ogni sede, nega decisamente quanto affermato dal signor Bova, tramite il proprio legale. È assolutamente falso che vi sia una separazione di fatto, risalente addirittura a molto tempo prima, così come è falso che vi sia un qualsiasi accordo. La mia cliente ha appreso, come tutti, dai media quanto accaduto nelle ultime ore riguardo alla nota vicenda che ha visto protagonista il signor Bova. La signora Rocío Morales Muñoz è rimasta senza parole e ha una sola volontà: proteggere le proprie bambine da questo tanto improvviso quanto doloroso clamore”.

Il passato della coppia, iniziato nel 2013 sul set di Immaturi, era apparso, fino a poco tempo fa, caratterizzato da un amore reciproco. Della sua compagna, Raoul Bova diceva: “Chi è per me Rocío? È la persona che amo, con cui ho fatto due figlie, molto importante. Amarsi è facile ma noi ce lo rendiamo difficile”. Ora, la priorità è tutelare le due bambine che sono nate dalla loro unione, Alma e Luna, che meritano il massimo rispetto. Così come i figli maggiori di Raoul Bova, Alessandro Leon e Francesco, avuti dal matrimonio ormai finito con Chiara Giordano.