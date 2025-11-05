Raoul Bova e Rocio Munoz Morales riuniti per amore delle figlie. La sorpresa dell’attore

Raoul Bova e Rocio Munoz Morales mettono da parte ogni rancore per amore delle loro due figlie, fra sorprese e colazioni insieme.

Raoul Bova e Rocio Munoz Morales tornano a trascorrere del tempo insieme per amore delle figlie. I due attori dopo la separazione e le tensioni iniziali hanno deciso di mettere da parte il rancore per regalare serenità alle piccole Alma e Luna.

Raoul Bova e Rocio Munoz Morales riuniti per amore delle figlie

L’occasione è stato il compleanno di Alma che ha festeggiato questo traguardo importante con i genitori in un’atmosfera, come racconta il settimanale Chi, di “serenità e affetto”. Negli scatti pubblicati sul magazine, Alma si diverte in un parco a tema con la mamma, la nonna e la sorellina, ma c’è anche tempo per una sorpresa dell’amato papà.

L’attore, che si trovava a Torino, ha infatti preso un taxi per raggiungere Roma in tempo per il compleanno della figlia. Raoul Bova ha deciso di sorprendere la piccola con un mazzo di fiori, organizzando una colazione nella casa in cui prima viveva con Rocio Munoz Morales.

Nonostante il dolore della separazione e lo scandalo degli audio inviati a Martina Ceretti, Raoul Bova e Rocio sono riusciti a ritrovare una sorta di equilibrio, incontrandosi di nuovo per amore delle figlie. Gli attori hanno scelto di mettere al primo posto la serenità di Luna e Alma, deponendo le armi e riavvicinandosi.

Dopo l’inizio del caso Bova, con le rivelazioni di Fabrizio Corona e l’inizio delle indagini da parte degli inquirenti per via di un tentativo di estorsione ai danni dell’attore, Rocio sembrava decisa a dare battaglia all’ex compagno. In seguito però l’attrice e conduttrice avrebbe scelto di fare un passo indietro e di tentare di trovare un accordo con Raoul.

Secondo le ultime indiscrezioni le due parti sarebbero riuscite a raggiungere un accordo extragiudiziale per quanto riguarda l’affidamento delle figlie, arrivando ad un’intesa che avrebbe soddisfatto entrambi.

Le parole di Rocio per Raoul Bova

Durante una diretta Instagram con Fiorello, la stessa Rocio aveva spiegato: “Ormai siamo ex ma abbiamo due bambine meravigliose. Sono molto serena, Raoul è il papà delle mie figlie, lo è sempre stato e lo sarà per sempre. Poi ognuno si comporta come può e come crede. È banale dirlo ma succedono così tante cose brutte nella vita che finché uno può deve volersi bene soprattutto per i bambini”.

Anche Raoul Bova, intervistato da Silvia Toffanin a Verissimo subito dopo lo scoppio dello scandalo, aveva confessato di sperare in un epilogo fatto di pace e amicizia con l’ex compagna. In quell’occasione il divo italiano aveva portato come esempio il rapporto ottimo creato dopo la separazione con Chiara Giordano, sua ex moglie e madre dei figli Alessandro Leon e Francesco.

“Prima che succedesse questo, avevamo già situazioni interne che non avevamo sbandierato – aveva rivelato Raoul, parlando di una crisi che, al momento del suo flirt con Martina Ceretti, era già iniziata da tempo -. Non è detto che se tu sei un personaggio pubblico devi dare il bollettino dei tuoi sentimenti. Spero comunque che come è successo con Chiara, anche con Rocío ci sia armonia”.

