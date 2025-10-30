I due attori avrebbero trovato, per il bene delle figlie, un accordo sull'assegno di mantenimento dopo la burrascosa separazione e ora i rapporti sarebbero più che distesi

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Sembra tornato il sereno tra Rocio Munoz Morales e Raoul Bova. Dopo settimane di indiscrezioni, voci e sussurri di corridoio, la coppia – o meglio ex – avrebbe finalmente trovato un punto d’incontro. Non un ritorno di fiamma, ma una tregua sincera: un equilibrio costruito, passo dopo passo, nel nome di ciò che davvero conta, le figlie Luna e Alma.

Il rapporto oggi tra Rocio Munoz Morales e Raoul Bova

Già da qualche settimana si parlava di un riavvicinamento. Ora, a confermarlo, arriva il racconto firmato da Alberto Dandolo sul settimanale Oggi: Raoul Bova e Rocio Munoz Morales sarebbero tornati a parlarsi. Un dialogo civile, costruttivo, fatto di rispetto reciproco e – si mormora – anche di un accordo economico extragiudiziale per il mantenimento, raggiunto con la mediazione dei rispettivi legali.

Una svolta tutt’altro che scontata dopo mesi di alta tensione, culminati con il clamore del caso dei messaggi e delle chat private di Bova, rese pubbliche da Fabrizio Corona. Un momento difficile, che aveva messo a dura prova la loro serenità e alimentato indiscrezioni sul presunto tradimento dell’attore.

Eppure, a quanto pare, il bene delle figlie ha cambiato tutto. Rocio avrebbe dunque rivisto la sua posizione sull’affido esclusivo, riconoscendo la piena affidabilità genitoriale dell’ex compagno.

“Complice forse una ritrovata serenità – e, perché no, un accordo economico equo – oggi i rapporti tra i due appaiono finalmente distesi”, si legge sul magazine. I due, insieme per oltre un decennio, non sono mai convolati a nozze.

Fino a poco tempo fa Raoul e l’ex compagna spagnola erano su due fronti opposti: lui raccontava di una relazione già finita da tempo, lei lasciava intendere il contrario. Ma le divergenze sembrano ormai alle spalle. Adesso, i due condividono la priorità più importante: garantire alle loro bambine un clima sereno, lontano dai riflettori e dalle polemiche.

Raoul Bova ha una nuova compagna

Ritrovata la serenità con Rocio Munoz Morales, Raoul Bova ha già voltato pagina in amore. Sta frequentando la collega Beatrice Arnera, conosciuta sul set della fiction Mediaset Buongiorno, mamma!. Di recente l’attrice ha conosciuto Tiziana Bova, la sorella di Raoul.

Al momento né Raoul né Beatrice hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali, ma le immagini dei paparazzi raccontano da sole l’intensità del loro legame.

Complicità, sorrisi e una nuova luce negli occhi: l’attore e la sua compagna sembrano aver riscoperto la magia dei sentimenti autentici. L’amore, per loro, è tornato protagonista assoluto dopo un periodo tutt’altro che semplice.

Bova ha dovuto fare i conti con la fine della lunga relazione con Rocio e il ricatto degli audio privati con la modella Martina Ceretti che sono diventati di dominio pubblico. Una storia tutt’altro che piacevole su cui si sta ancora indagando.

Anche Beatrice Arnera, classe 1995, tra le attrici più promettenti della sua generazione e volto di tante fiction di successo, ha affrontato negli ultimi mesi una separazione importante.

Si è lasciata dopo svariati anni con Andrea Pisani, il comico dei Panpers, dal quale un anno fa ha avuto la figlia Matilde. La rottura non è avvenuta nel migliore dei modi nonostante la presenza della bambina. Ma chissà che grazie a qualche saggio consiglio di Raoul non riesca a ritrovare pure lei un dialogo con l’ex per il bene della loro figlioletta…

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!