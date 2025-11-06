Raoul Bova e Rocio, tutto sull’accordo di separazione: c’è anche la quota per danno di immagine

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Raoul Bova e Rocio

Chi si aspettava una battaglia legale all’ultimo sangue con dichiarazioni al vetriolo e ripicche resterà deluso. C’è serenità tra Raoul Bova e Rocio Munoz Morales. Separati ma in armonia, soprattutto per il bene delle loro bambine.

Dopo settimane di tensioni e indiscrezioni legate allo scandalo delle presunte chat con Martina Ceretti, la coppia avrebbe trovato un punto d’incontro.

E i legali dei due attori – David Leggi per lui e Antonio Conte per lei – starebbero perfezionando un accordo che metterà fine alla loro separazione, attesa ormai da mesi.

Cosa prevede l’accordo di separazione tra Raoul Bova e Rocio

Secondo quanto riporta il settimanale Oggi, entro metà novembre verrà legalmente formalizzata una separazione consensuale tra Raoul Bova e Rocio Munoz Morales. I due non sono mai convolati a nozze ma hanno due figlie insieme, Luna e Alma, che oggi hanno rispettivamente dieci e sette anni.

A quanto pare l’accordo prevederebbe tre elementi chiave: l’assegnazione della casa (un appartamento a Roma Nord) a Rocio, l’affido condiviso delle bambine (che però vivranno con la mamma), e un assegno di mantenimento piuttosto generoso.

Ma la vera chicca sarebbe un’indennità aggiuntiva, una quota extra, che Bova verserebbe all’ex compagna come forma di compensazione per il danno d’immagine e la sofferenza morale causati alla spagnola negli ultimi mesi.

Stando ad alcune fonti Rocio avrebbe fatto il possibile per raggiungere velocemente un accordo con l’ex compagno, evitando così una dolorosa battaglia legale. “Una grossa fetta del merito è sua”, ha fatto sapere la rivista. Anche se furibonda “non si è mai frapposta tra Bova e le figlie: la vendetta non è mai stata un’opzione”, ha assicurato una fonte vicina all’ex ballerina.

Raoul ha potuto vedere le sue bimbe come e quando ha voluto: tra lui e Rocio non è mai venuto meno un dialogo civile. E mentre Bova si è velocemente consolato tra le braccia di Beatrice Arnera, la Munoz Morales ha preferito trovare rifugio nella famiglia e in particolare nella madre, Maria Pilar, che non ha esitato a trasferirsi momentaneamente in Italia per stare accanto alla figlia.

Le parole di Rocio Munoz Morales sull’addio a Raoul Bova

Di recente Rocio Munoz Morales ha deciso di rompere il silenzio sulla separazione da Raoul Bova. Ospite de La Pennicanza con Fiorello e Biggio, ha raccontato con dolcezza e maturità la sua visione della rottura: “Ormai siamo ex, ma abbiamo due bambine meravigliose. Sono serena: Raoul è il papà delle mie figlie, lo è sempre stato e lo sarà per sempre. Nella vita succedono cose peggiori, e finché si può bisogna volersi bene, soprattutto per i bambini”.

Parole che lasciano intravedere una donna consapevole, che è stata capace di trasformare la rabbia in equilibrio. L’ex coppia sembra aver trovato una nuova forma di serenità, indubbiamente diversa ma segnata dal rispetto reciproco e dall’amore per le figlie.

Dopo un amore lungo oltre dieci anni, nato sul set cinematografico e spesso finito nel mirino di pettegolezzi e malelingue, Rocio e Raoul Bova hanno scelto di chiudere la loro storia con grande discrezione e dignità.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!