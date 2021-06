Chi è Marco Bonetti, la giovane star di TikTok appassionata di ballo

editato in: da

Balletti e video originali sono il suo pane quotidiano: Marco Bonetti è uno dei tiktoker più famosi e affermati in Italia, che ama far divertire e intrattenere i suoi follower. Fa parte della Defhouse e come molti dei suoi colleghi è diventato celebre grazie alla piattaforma dedicata ai giovanissimi.

Nome e cognome: Marco Bonetti

Data e luogo di nascita: 8 novembre 2002, Bergamo

Dove abita: Milano

Segno zodiacale: Scorpione

House: Defhouse

TikTok: iambonetti

Instagram: iambonetti

Gli esordi di Marco Bonetti

Marco Bonetti è approdato sulla piattaforma amata dai giovanissimi nel 2019: nel giro di un anno è riuscito ad ottenere più di un milione di follower grazie alla sua simpatia e al suo talento. I suoi balletti hanno conquistato tutti, così come i suoi POV, i video cosiddetti Point of View, ossia i video che raccontano una storia dal punto di vista della persona che lo sta girando.

Ha iniziato a girare brevi filmati insieme a Tommaso Donadoni, uno dei suoi più cari amici, che oggi vive con lui nella Defhouse, una delle case dove gli influencer collaborano per creare contenuti insieme.

Le storie d’amore di Marco Bonetti

Bonetti sui social si mostra principalmente con i suoi amici e colleghi della Defhouse, ma in tantissimi non hanno potuto non notare l’amicizia speciale che lo lega ad Alessia Lanza. Sono stati molti i follower che hanno pensato che tra i due ci fosse del tenero.

A smentire però le voci su di loro ci ha pensato lo stesso tiktoker, che sui social ha spiegato: “Non costruite dei castelli per nulla. Al massimo spero di essere conosciuto per quello che faccio nei video e per quello che farò nel futuro. Dedico non poco tempo a queste cose e non voglio svalorizzarle così, soprattutto in un video dove mostro la mia passione pure nel mondo dei disegni. Sto imparando ancora tanto, ma sicuramente l’ultima cosa che voglio è fare hype con queste cavolate”.

La famiglia di Marco Bonetti

Marco Bonetti è tra i creator più riservati sulla piattaforma di TikTok: non ha mai svelato dettagli sulla sua vita sentimentale, così come non ha mai raccontato troppi particolari sulla sua vita privati. Non ha mai mostrato infatti i membri della sua famiglia, se non sporadicamente la madre, presente in alcuni dei suoi video.

Collaborazioni e litigi

Quando ha iniziato il suo percorso, Marco Bonetti ha iniziato a condividere video con Tommaso Donadoni, suo amico di vecchia data, visto che entrambi sono cresciuti nella stessa città.

Nonostante la sua proverbiale riservatezza, in compagnia del tiktoker appaiono quasi sempre Simone Berlini, Davide Moccia, Yusuf Panseri, Alessia Lanza, Florin Vitan e Jasmin Zangarelli, che vivono insieme a lui nella Defhouse. In questi mesi di convivenza ha costruito un bel rapporto con i suoi colleghi, che lo hanno definito maturo, divertente e un ottimo ascoltatore.

Le attività di Marco Bonetti

Oltre alla sua attività da tiktoker, Marco Bonetti ha tanti altri interessi: è un appassionato di ballo, come mostra sui suoi profili social, di sport – ama soprattutto il basket – ma soprattutto ama disegnare. Su Instagram ha infatti dedicato una parte delle storie in evidenza ai suoi lavori.