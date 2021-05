Chi è Jasmin Zangarelli, l’influencer più simpatica di TikTok

editato in: da

Si chiama Jasmin Zangarelli, ma da tutti è conosciuta come Iamzangare: la giovane influencer è diventata famosissima su TikTok grazie alla sua simpatia e ai suoi video originali e divertenti. È stata proprio la sua ironia a farle guadagnare, nel giro di pochissimo tempo, quasi due milioni di follower sulla piattaforma amata dai giovani.

Nome e cognome: Jasmin Zangarelli

Data e luogo di nascita: 21 aprile 2003, Roma

Dove abita: Milano

Nickname: Iamzangare

Segno zodiacale: Toro

Fratello: Stefano

House: Defhouse

TikTok: Iamzangare

Instagram: zangare

Jasmin Zangarelli da piccola

Jasmin è nata il 21 aprile del 2003 a Roma e frequenta il liceo linguistico. La giovane creator ha origini brasiliane (sua madre infatti è di Rio De Janeiro) e sa parlare cinque lingue: italiano, spagnolo, francese, inglese e portoghese.

La sua infanzia è stata accompagnata dalla passione per lo sport, nello specifico il pattinaggio su ghiaccio: Jasmin è riuscita, grazie al suo talento e alla sua determinazione è diventata campionessa regionale per tre volte e ha rappresentato il Lazio ai campionati italiani.

Purtroppo, a causa di un infortunio, ha dovuto abbandonare la sua carriera, dedicandosi al pattinaggio sincronizzato. Nel 2019 è iniziata invece la sua avventura su TikTok: un percorso iniziato per gioco, finché uno dei suoi video è diventato virale, facendole acquisire grande popolarità sui social.

Le storie d’amore di Jasmin Zangarelli

La giovane influencer si è sempre dichiarata single, ma è impossibile non notare il legame speciale con Simone Berlini, tiktoker che vive insieme a lei e a tanti altri creator nella Defhouse, una delle case utilizzate appositamente per far collaborare gli influencer.

Tra Jasmin e Simone ultimamente pare che ci sia una grande complicità: nei loro video appaiono sguardi di intesa, abbracci e coccole che sembrano andare oltre una semplice amicizia.

La famiglia di Jasmin Zangarelli

Jasmin non si è mai lasciata andare a grandi confessioni sulla sua famiglia: la madre è brasiliana – originaria di Rio de Janeiro – ed apparsa in un suo video su TikTok.

Dopo la sua comparsa sui social in tantissimi si sono chiesti se la ragazza fosse stata adottata, ma lei ha chiarito la situazione: “Non capisco perché dovete credere che chi ha un genitore con il colore delle pelle diverso debba per forza essere stato adottato. Io ho origini brasiliane, tutta la famiglia di mia madre è di colore mentre mio padre è italiano. Non perché mia madre è mulatta io sono stata adottata”.

Ha un legame fortissimo col fratello Stefano, di cui si è tatuata l’anno di nascita sul braccio, come ha mostrato su TikTok.

Collaborazioni e litigi

TikTok è stato il trampolino di lancio per Jasmin: i suoi primi video erano comici e divertenti, ma adesso nei suoi filmati propone spesso balletti e giochi con i suoi amici della Defhouse.

La giovane influencer infatti è molto legata, oltre che a Simone Berlini, anche a Davide Moccia, con cui pubblica molto spesso video, e con Tommaso Donadoni.

Le attività di Jasmin Zangarelli

Oltre alla passione per il pattinaggio, la Zangarelli ha tante altri interessi. Grazie alla sua popolarità su TikTok è riuscita a collaborare con molti brand.

Ma Jasmin non ha intenzione di fermarsi qui: nei suoi progetti c’è anche la recitazione e il canto. L’influencer ha annunciato che a breve aprirà un canale YouTube: quali saranno i suoi nuovi progetti?