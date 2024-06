Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

La notte dei cristalli Swarovski ha visto sfilare molte celebrità, ma una in particolare ha catturato l’attenzione di tutti: Fabiola Baglieri. La star di TikTok, con i suoi oltre 13 milioni di follower, ha incantato il pubblico con un look audace ed elegante, consolidando ulteriormente la sua posizione di icona di stile e influencer di successo.

Un look da sogno: eleganza in nero e gioielli Swarovski

Fabiola Baglieri ha scelto per l’occasione un abito nero lungo in jersey di cotone, caratterizzato da spalline rinforzate in stile anni Ottanta e uno scollo profondo con un dettaglio cut out, derivato da un incrocio di tessuto sul davanti. Questo capo ha esaltato la sua figura, conferendole un’aura di eleganza sofisticata.

Il look è stato completato con una pioggia di gioielli Swarovski, che hanno aggiunto un tocco di brillantezza e glamour, perfetto per una serata così speciale. I capelli di Fabiola erano raccolti in modo morbido, incorniciando il suo viso in maniera naturale, mentre il make-up glam ha enfatizzato i suoi lineamenti, rendendola una vera e propria visione di bellezza.

Chi è Fabiola Baglieri: la sua brillante carriera

Fabiola Baglieri, nata il 25 luglio del 2003 a Roma, è una delle influencer italiane più affermate del momento. Con un seguito di oltre 13 milioni di follower su TikTok, Fabiola ha saputo costruire una community affiatata e internazionale. La sua carriera sui social media è decollata grazie ai suoi video divertenti e originali, come quelli in cui interpreta Mr Bean o Kendall Jenner, e i video di “glow up” che celebrano la bellezza femminile in tutte le sue forme.

Nonostante la giovane età, Fabiola vive a Latina e ha studiato danza, canto e recitazione, sviluppando una versatilità che si riflette nei suoi contenuti. Su Instagram, dove conta quasi un milione di follower, alterna video e foto che spaziano dalle avventure turistiche a Roma a scatti in abiti eleganti, degni di una top model.

La popolarità di Fabiola Baglieri non si limita all’Italia. La sua capacità di comunicare in inglese e la sua simpatia le hanno permesso di conquistare un pubblico internazionale. Questo è evidente nei suoi post, come quello in cui celebra i suoi primi 10 milioni di follower su TikTok con un messaggio in inglese, dimostrando quanto sia apprezzata anche oltre i confini nazionali. La sua community continua a crescere, raggiungendo oggi la cifra impressionante di 13 milioni di seguaci su TikTok.

Fabiola: da TikTok al red carpet di Venezia del 2022

Fabiola Baglieri, pochi mesi fa debuttava al Festival del Cinema di Venezia. Invitata come talent per il red carpet del film Saint Omer, la giovane star di TikTok ha incantato tutti con il suo look. Per una ragazza abituata a mostrarsi principalmente attraverso i video di TikTok, vivere un evento così significativo è stata un’esperienza travolgente. «L’emozione è stata indescrivibile. Non subito, a dire la verità, ma in un secondo momento, quando sono riuscita a realizzare tutto quello che stava accadendo», ha condiviso Fabiola.

Fabiola ha una pelle naturalmente radiosa e non ha avuto bisogno di particolari trattamenti pre-red carpet. «In realtà, non ne ho avuto bisogno», ha risposto quando le è stato chiesto come ha preparato la pelle per l’evento. Passando al suo punto forte, il make-up, Fabiola ha optato per un look sofisticato con l’aiuto del celebrity make-up artist Luca Cianciolo.

«Luca ha realizzato uno smokey eyes che esaltasse i miei occhi grandi. Abbiamo scelto colori classici: nero, marrone shimmer e neutri di transizione. Per le ciglia, solo mascara, dato che sto utilizzando un siero che le ha fatte crescere moltissimo. Per la base, abbiamo aggiunto la crema idratante alla fine per un effetto wet», ha spiegato Fabiola, rivelando i segreti del suo trucco.