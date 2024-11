Fatti un regalo e brilla. I gioielli Swarovski più desiderati sono in sconto fino al 50% col Black Friday

Fonte: GettyImages I gioielli Swarovski in sconto su Amazon

Le festività natalizie sono fatte per brillare e lo sa bene Swarovski, marchio austriaco sinonimo di lusso, artigianalità e design innovativo nel settore della gioielleria e degli accessori in cristallo. Ancora oggi il brand, fondato nel 1985 da Daniel Swarovski, è un’icona internazionale che, grazie alla qualità e alla brillantezza unica dei suoi cristalli, continua a far brillare le donne di tutto il mondo, anche sui red carpet internazionali.

In occasione del Black Friday di Amazon, è proprio Swarovski a regalarci l’opportunità preziosa di brillare con i suoi meravigliosi gioielli sfruttando sconti che arrivano fino al 50% sulle più belle collane, braccialetti e orecchini.

Le più belle collane Swarovski fino al 50% di sconto

Che si tratti di un gioiello da indossare quotidianamente o di un regalo per un’occasione speciale, il brand è un simbolo di eleganza accessibile, capace di esaltare la bellezza e lo stile di chi lo sceglie. Ecco perché le collane Swarovski sono un regalo perfetto che non passa mai di moda e che si adatta a tutte le età e tutti gli stili.

Se scegli una collana Swarovski con la luna, sappi che stai scegliendo un simbolo ricco di significati culturali, spirituali e personali, spesso utilizzato nei gioielli non solo per la sua bellezza ma anche per il suo potere evocativo.

Questa luminosa collana pendente della collezione Luna è un elegante un gioiello placcato color oro rosa che risplende con i suoi mistici colori del cielo notturno. Il pendente è impreziosito da un pavé di cristalli in tonalità scure, con una singola perla incastonata a griffe disposta sulla catena per un tocco di lusso in più

Oggi regalare la brillantezza della notte a qualcuno di speciale con il pendente Luna, ti costa il 39% in meno! Il prezzo finale attuale è di soli 64,10€.

Offerta Swarovski Collana collezione Luna

Se stai cercando una collana che faccia risplendere il volto di chi la indossa con eleganza e raffinatezza, la scelta giusta è la collana della collezione Constella dove un cristallo dal design placcato rodio è racchiuso al centro di una sottile catenella in acciaio inossidabile. Oggi la paghi con il 28% per un prezzo finale di 42,60€.

Offerta Swarovski Collana collezione Constella

Quando si dice ”regalare il tuo cuore” a qualcuno di speciale… Swarovski ha creato il gioiello perfetto che coniuga romanticismo, passione ed eleganza. Questo romantico pendente è stato sapientemente realizzato con una pietra rossa brillante a forma di cuore, rifinito con una placcatura color oro impreziosita da cristalli trasparenti quadrati. Il gioiello fa parte della collezione Stilla ed è pensato per dialogare con gli altri pezzi della collezione per giocare con le sovrapposizioni di colori e forme diverse. Sicuramente un regalo che non passerà inosservato! Approfitta dello sconto del 35% per pagarlo solamente 49,10€.

Offerta Swarovski Collana collezione Stilla - cuore rosso

I più scintillanti braccialetti Swarovski fino al 50% di sconto

Regalare un bracciale Swarovski significa regalare un gioiello che porta sempre con sé un significato. Lancia un messaggio forte con la gamma di bracciali in cristallo Lifelong Hearth come questo prezioso bracciale composto da una serie di pietre scintillanti e un elegante cuore pendente al centro. Prezioso ma ad un prezzo super conveniente grazie al Black Friday Amazon: lo sconto è del 35% per un prezzo finale di 57€.

Offerta Swarovski Collana collezione Lifelong Hearth

Osservando questo bracciale è facile capire perché faccia parte della collezione Angelic: etereo e senza tempo, si tratta di un classico intramontabile formato da una fila di Clear Crystal a taglio circolare, ognuno incorniciato dal pavé di Clear Crystal e placcatura Rodio. Il gioiello ( che si abbina perfettamente agli altri accessori della collezione Angelic) lo paghi solo 86,20€ grazie allo sconto del 23% attivo solo nei giorni del Black Friday di Amazon.

Offerta Swarovski Bracciale collezione Angelic

Regala un brillantissimo portafortuna con il bracciale Swarovski della collezione Idyllia. Il protagonista è il quadrifoglio, simbolo di fortuna e prosperità, composto da quattro cristalli a forma di cuore disposti attorno a una pietra centrale su una catena a chiusura regolabile placcata oro. E la fortuna non è mai stata tanto conveniente: approfitta dello sconto del 40%, il bracciale lo pagherai solo 45,80€.

Offerta Swarovski Bracciale collezione Idillya - quadrifoglio verde

I più preziosi orecchini di Swarovski scontati fino al 50%

Quando la tradizione incontra il futuro, ecco che nascono gioielli dalle forme classiche rivisitati in chiave moderna, proprio come questi orecchini classici a cerchio in grado di accedere ogni volto (per questo considerati genderless). Ideati dalla direttrice creativa Giovanna Engelbert, il loro design scultoreo celebra l’iconica tecnica pavé di Swarovski con cristalli luccicanti laminati incastonati in una montatura placcata rodio. E che sconto! Gli orecchini della collezione Dextera li pagherai solo 55,40€ con lo sconto del 33%.

Offerta Swarovski Orecchini collezione Dextera a cerchio

Un tocco di lucente colore alle orecchie con la collezione Millenia by Swarovski! Progettati con cristalli taglio ottagonale in una seducente tonalità rosa, sono rifiniti da una raffinata montatura placcata in tonalità oro rosa, per cui sono perfetti anche sui volti più giovani e moderni. Lo sconto del modello in questa colorazione è del 47%, per un prezzo finale di 55,70€.

Offerta Swarovski Orecchini collezione Millenia - rosa

Parola d’ordine: brillare! Gli orecchini rodiati della collezione Masters of Light interpretano l’idea di un luccicante cristallo “danzante” sospeso all’interno di una gabbia sferica in metallo e pavé di cristallo: l’orecchino pendente finisce con un fiore di cristallo, per un look glamour ma senza tempo. Lo sconto qui è del 44% di sconto, per cui lo pagherai solo 58,40!

Offerta Swarovski Orecchini collezione Masters of Light

Ricorda che questi sono solo alcuni dei tanti gioielli scontati per il Black Friday di Amazon, non solo sulla sezione moda ma anche su molti prodotti differenti: hai tempo fino alle 23.59 del 2 dicembre per fare affari!

