Fonte: iStock L'abbonamento ad Amazon Prime ha un nuovo costo

Un mondo di vantaggi, di shopping e di tante opportunità diverse. Ad esempio si può leggere un buon libro, trascorrere il tempo in compagnia di una serie tv o di un film, oppure ascoltare musica. Insomma, Amazon Prime è il servizio dei sogni per tutti coloro che amano fare acquisti online, ma non solo.

Grazie a lui, infatti, si può comprare tutto ciò che si desidera online e con pochi e semplici clic, le spedizioni sono gratuite e, aspetto non da poco, velocissime. Amazon, quindi, diventa il luogo ideale in cui dedicarsi allo shopping, con la consapevolezza che ciò che avete tanto desiderato potrà arrivare in breve tempo a casa vostra.

Ma chi si iscrive ad Amazon Prim non ha solamente questi vantaggi: per tutti coloro che aderiscono al servizio si apre un mondo di opportunità e di servizi tutti da scoprire.

La guida per conoscere Amazon Prime, i suoi costi, i servizi adatti a tutte le esigenze, gli eventi annuali e la possibilità di provarlo gratuitamente.

Amazon Prime, come abbonarsi

Siete amanti dello shopping, ma non avete voglia di andare nei negozi? Amazon Prime è il servizio giusto per voi. Il perché è presto detto: non solo basta navigare sull’e-commerce per scoprire i prodotti, cercare ciò che serve e farsi ispirare sul prossimo acquisto, ma ciò che comprate (con un semplice clic) vi arriverà a casa in tempi rapidissimi. Le spedizioni per chi si abbona al servizio sono gratuite e super veloci, basti pensare che spesso avvengono in un giorno lavorativo e vengono fatte su milioni di prodotti.

Ma come ci si abbona? Si possono scegliere due opzioni: quella annuale, che ha un costo di 49,90 euro, e quella mensile, che prevede un pagamento di 4,99 euro.

Un prezzo molto piccolo se si pensa a tutti i vantaggi che si possono ottenere aderendo al servizio: abbonatevi ad Amazon Prime per scoprire un modo di possibilità imperdibili.

E se non siete certi che faccia per voi, c’è sempre la possibilità di provarlo gratuitamente. Basta iscriversi e si attivano i 30 giorni gratuiti: un’occasione imperdibile da sfruttare cliccando qui. Dopo di che si rinnoverà automaticamente a meno che non si decida di sospendere il servizio: l’iscrizione si può interrompere in ogni momento.

Tantissimi i vantaggi e le opportunità per tutti coloro che sono iscritti ad Amazon Prime: dai film e le serie tv, fino ai libri, la musica e la possibilità di avere spazio in cui conservare i ricordi più belli. Se questo non dovesse bastare, chi è abbonato ha la possibilità di accedere in anteprima alle offerte lampo, un’opzione irrinunciabile per tutti coloro che sono sempre alla ricerca del prezzo più interessante.

E, naturalmente le spedizioni gratuite e super veloci, davvero utili se serve qualcosa in pochissimo tempo e non si ha modo di uscire di casa per procurarselo.

Le spedizioni per chi è abbonato ad Amazon Prime

L’abbonamento ad Amazon Prime è davvero vantaggioso: con un piccolo prezzo (annuale o mensile) si può fare shopping in totale libertà e senza preoccuparsi dei costi di spedizione.

Nello specifico si possono ricevere i propri acquisti a casa in un giorno lavorativo e in modalità illimitata su circa due milioni di prodotti, mentre per altri è prevista la consegna in due – tre giorni.

Se c’è una particolare urgenza si può anche richiedere la Consegna oggi a 3,99 (ma non ha costi aggiuntivi per ordini a partire dai 29 euro), che è attiva solo in alcune zone.

Inoltre, solo per i clienti abbonati, è disponibile il programma Prime Prova prima, paga poi, che permette di farsi recapitare gli acquisti a casa per provarli e di pagare successivamente: si hanno a disposizione sette giorni di tempo. Si tratta di un servizio attivo su abbigliamento, scarpe, orologi e accessori per donne, uomo, bambino e prima infanzia.

I servizi a cui accedi se ti iscrivi ad Amazon Prime

Tanti, diversissimi tra loro e capaci di accontentare i gusti più disparati: stiamo parlando dei servizi a cui si accede dal momento della sottoscrizione all’abbonamento Amazon Prime.

Che siate amanti della lettura, oppure dei giochi o, ancora, di film e serie tv, il mondo di opportunità gratuite che offre l’iscrizione a Prime è davvero ampio e variegato e va dai servizi che sono inclusi agli eventi annuali che vengono ciclicamente proposti.

Prime video

Per chi ama fare binge watching, Prime Video è il servizio irrinunciabile. Con la sottoscrizione dell’abbonamento, a un prezzo davvero piccolo piccolo, si accede alla piattaforma in cui si possono vedere serie tv Amazon Original, film, programmi e anche alcune partite della UEFA Champions League. Un servizio di streaming ricco di contenuti da cui attingere in base a ciò che si desidera guardare, ma che senza dubbio rende felice davvero tutti: dagli utenti più piccoli agli adulti.

Amazon Music

Sono circa 100 milioni i brani a cui hanno accesso i clienti iscritti al programma Amazon Prime, senza pubblicità. Oltre a questo, vi sono podcast, playlist e stazioni. Anche in questo caso si tratta di una biblioteca virtuale dalla quale si può attingere a proprio piacere ed uno dei tanti vantaggi che si possono ottenere iscrivendosi ad Amazon Prime.

Prime Reading

“Libri, che passione” è l’espressione che vi più rappresenta? In tal caso Prime Reading è davvero irrinunciabile. Innanzitutto, è bene sapere che non serve avere un Kindle, ma basta scaricare le apposita app sul proprio telefono o tablet per leggere. Poi, un’altra cosa importante da conoscere, è che grazie a questo servizio si può accedere a una selezione di ebook aggiornata per poter leggere tantissimi libri, senza spendere nulla. Proprio come una biblioteca, ma virtuale.

Prime Gaming

Per chi ama i giochi esiste anche il servizio Prime Gaming che permette, agli utenti che pagano la sottoscrizione ad Amazon Primem di accedere a giochi gratuiti e a un abbonamento mensile (anche questo gratuito) a un canale Twitch.

Amazon Photos

Scattiamo sempre più foto e abbiamo sempre più bisogno di spazio in cui conservarle. Ecco che la risposta ce la offre Amazon Prime: infatti, chi si abbona al servizio, ha tantissimi vantaggi, compreso quello di possedere un’area di archiviazione in cui caricare tutti i ricordi più belli e specialo. Per fare spazio ad altri, naturalmente. Inoltre le foto sono conservate in maniera sicura e sono accessibili sempre e da ogni dispositivo.

Prime Student, cos’è e come abbonarsi

Tutti i servizi Prime, ma a un costo ancora più conveniente e riservato? È possibile grazie a Prime Student, questa opzione è per tutti gli studenti idonei che possono usufruire delle tantissime opportunità, ma a un prezzo più piccolo.

Innanzitutto, i giorni gratuiti sono 90, grazie alla collaborazione con Microsoft Surface: basta iscriversi subito per accedere a questa opportunità irrinunciabile. Dopo il periodo di prova, che dura tre mesi, l’abbonamento mensile ha un costo di 2,49. Il vantaggio? Tutti quelli che ha un utente Prime, ma pagando la metà.

Quindi, perché abbonarsi subito ad Amazon Prime? Le ragioni, come abbiamo visto, sono davvero tante, se non si contano gli eventi annuali con super sconti imperdibili per tutti coloro che usufruiscono del servizio.

