Fonte: iStock Photo Aspirapolvere senza fili. l'offerta da non perdere

Comodo, leggero, versatile: è l’aspirapolvere senza fili, senza alcun dubbio un elettrodomestico indispensabile per la pulizia della propria abitazione o del proprio ufficio. La buona notizia? Lo puoi comprare con uno sconto pazzesco, grazie alle Festa delle Offerte di Primavera Amazon, ovvero cinque giorni di promozioni imperdibili.

Proprio come quella relativa all’aspirapolvere senza fili Tasvac, che ora si può acquistare con l’85 per cento di sconto. Ma non solo, perché anche altri grandi marchi hanno delle scontistiche interessanti. È il momento perfetto, quindi, per acquistare quel prodotto che desideravi da tanto tempo, ma che non hai mai preso perché costava troppo ed eri in attesa di un prezzo più abbordabile.

Tutto quello che c’è da sapere sulla Festa delle Offerte di Primavera: come accedere, quanto dura e come fare ad acquistare l’aspirapolvere senza fili scontatissimo.

Festa delle Offerte di Primavera Amazon: tutto quello che dovete sapere

Dalla mezzanotte di mercoledì 20 marzo e fino alla stessa ora di lunedì 25 è Festa delle Offerte di Primavera su Amazon: cinque giorni di sconti imperdibili su centinaia di prodotti, che spaziano da quelli per la casa, al beauty, fino alla moda e al tech.

Un’occasione imperdibile per fare scorta di ciò che ti serve, ma anche per acquistare quell’oggetto che sognavi da un po’.

Puoi conoscere tutte le offerte grazie all’apposita vetrina predisposta da Amazon, per vedere gli sconti dei prodotti che magari si hanno in wish list da un po’, oppure per scoprirne altri.

È anche l’occasione giusta per iscriversi a Prime, un programma che garantisce numerosi vantaggi. Come la possibilità di accedere alle Offerte WOW! che sono incredibili e a tempo limitato: vengono modificate ogni 24 ore e comprendono tanti prodotti dei grandi marchi.

Ma perché iscriversi a Prime? Ci sono tantissime ragioni come la possibilità della consegna gratuita e in un solo giorno lavorativo, ma anche le offerte dedicate. E poi l’accesso ai cataloghi di Prime Video con serie tv e film, Music Prime, Prime Reading (dove vi sono tantissimi ebook da leggere senza pagare) e Prime Gaming, per chi ama giocare.

Farlo è davvero semplice: basta accedere ad Amazon e scegliere la tipologia di abbonamento. Mensile ha un costo di 4.99 euro, quello annuale ammonta a 49.99 euro e ha il vantaggio di farti risparmiare due mesi. Inoltre, il primo mese è di prova e gratuito.

Aspirapolvere senza fili: con le offerte Amazon è quasi regalato

Due velocità, leggero, perfetto anche per aspirare i peli dei propri animali è l’aspirapolvere senza fili Tasvac che – grazie alla Festa delle Offerte di Primavera – si può acquistare con l’85 per cento di sconto. Tra le caratteristiche molto interessanti che ha questo prodotto vi è l’asta pieghevole a 180° che permette di raggiungere anche i punti più difficili. Le due impostazioni di potenza, poi, garantiscono un’autonomia differente (la potenza più bassa 40 minuti) ma anche di agire in maniera diversa sullo sporco presente bella propria abitazione.

Inoltre, ha una filtrazione a 5 stadi per raccogliere tutto lo sporco, ma anche una luce di ricerca a LED per scovare quello più ostinato che si nasconde sotto i mobili. L’aspirapolvere senza fili è leggero, maneggevole e versatile. Le recensioni sono entusiastiche e ne sottolineano i tanti pregi.

Come se tutto questo non bastasse con l’offerta in corso si può acquistare a un prezzo davvero vantaggioso.

I modelli dei grandi marchi da comprare adesso

Ci sono anche altri modelli da tenere in considerazione, prodotti di grandi marche che sono sinonimo di efficienza e qualità. Come l’aspirapolvere senza fili Rowenta X-Pert 3.60: ha una batteria ricaricabile con un’autonomia di 45 minuti, è realizzato per poter raggiungere con facilità ogni angolo della casa ed è dotato di una spazzola motorizzata per pulire velocemente ogni tipologia di superficie. Tra le sue caratteristiche più interessanti anche quella di essere super leggero per dedicarsi ai lavori domestici senza fatica.

È senza fili, di dimensioni più grandi, ma ha anche più funzioni Tineco iFloor 3 Breeze Plus: oltre ad aspirare, infatti, lava anche i pavimenti. Senza fili, leggero e potente è un elettrodomestico 2 in 1 davvero utile, in quanto permette di assolvere più compiti e, grazie alla presenza di un doppio serbatoio, pulisce sempre con acqua pulita.

E poi fa pochissimo rumore evitando di disturbare le persone in casa o gli amici a quattro zampe. Al termine del suo utilizzo basta riporlo nella sua apposita stazione per tenerlo in ordine e permettere che si ricarichi per una nuova sessione di pulizie.

LG, invece, ha dato vita a CordZero A9K-PRO1G: si tratta di un aspirapolvere senza fili, molto potente e con un’autonomia di 120 minuti. Le tre spazzole si adattano alla perfezione a ogni tipologia di superficie e di sporco, gli accessori sono il plus per arrivare anche nelle aree più difficili e per detergere angoli, tende o lampadari.

Promette, inoltre, un’esperienza di pulizia adattabile a ogni persona grazie al tubo telescopico che permette di regolare l’altezza. Tra le altre cose è dotato di una tecnologia che comprime lo sporco e riduce la necessità di svuotarne il contenitore.

L’aspirapolvere serie 2000 di Philips ha un sistema di filtraggio a tre stadi e un’autonomia di 40 minuti. Grazie alla tecnologia PowerCyclone 7 la polvere viene aspirata molto bene e la configurazione della spazzola di precisione permette di raggiungere anche i punti più difficili, come angoli e battiscopa, arrivando a pulire lo sporco più ostinato. Inoltre, questo aspirapolvere è dotato di LED per vedere la polvere anche nei punti più bui. Un vero e proprio aiutante, leggero e facile da usare, per pulire la propria abitazione.

La Festa delle Offerte di Primavera su Amazon è l’occasione giusta per acquistare quel prodotto di cui noi vuoi più fare a meno ma a un prezzo vantaggioso: gli sconti sono altissimi e i vantaggi anche.

Se non vuoi perdere neppure una novità e restare aggiornato su tutto ciò che riguarda la tua abitazione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato alla casa, troverai le migliori offerte e promozioni sui prodotti più di qualità.