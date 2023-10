Scope elettriche e robot aspirapolvere a prezzi mai visti: sconti fino all’80%

Appassionata di belle storie e di viaggi, scrive da quando ne ha memoria. Quando non è in giro o al pc, riempie di coccole i suoi amati gatti.

Fonte: iStock Aspirapolvere a prezzi imbattibili: i modelli

Scegliere il nuovo aspirapolvere è sempre difficile: meglio orientarsi su una scopa elettrica o fare un investimento e acquistare un robot che possa rendere persino più divertenti le pulizie domestiche? Di sicuro, con le incredibili promozioni della Festa delle Offerte Prime il prezzo non è più un problema. Gli sconti folli sono l’occasione perfetta per trovare il modello di aspirapolvere giusto per le tue esigenze, così da non dover più fare fatica in casa. Ecco qualche suggerimento.

Aspirapolvere senza fili, lo sconto sensazionale

La comodità imbattibile dell’aspirapolvere senza fili incontra oggi la convenienza: Yisora è una scopa elettrica super potente, con un motore da 175W che funziona con due modalità di aspirazione, per catturare peli di animali domestici, polvere e briciole senza alcuna fatica. Ha una lunga autonomia, grazie alla batteria da 2200 mAh che permette di pulire tutta casa con una sola carica. Inoltre è ultraleggero, per non dover più fare sforzi inutili durante le pulizie domestiche. Insomma, è il modello perfetto per chi cerca un aspirapolvere comodo e maneggevole, da usare anche su grandi ambienti o dove ci sono scale.

La scopa elettrica fa uso della tecnologia ciclonica a 5 stadi, per catturare sino al 99,99% di particelle di polvere microscopiche: l’aria è filtrata e pulita, rendendo l’atmosfera in casa molto più salubre. È poi super accessoriata: viene fornita con una spazzola motorizzata per pavimenti, una lancia per raggiungere i punti più difficili e una mini spazzola 2 in 1, perfetta per aspirare i tessuti e i divani. Ma quel che davvero sorprende è il prezzo: costa 699,99€, ma oggi puoi averla scontata dell’86%, a soli 99,99€. Un’offerta da non perdere!

Offerta Scopa elettrica Yisora Tante funzionalità per una scopa leggerissima e maneggevole

Le scope elettriche in offerta

La scopa elettrica Ariete 22V Digital Lithium sfrutta la sua tecnologia all’avanguardia per un’aspirazione potente e un motore digitale con performance fino a due volte superiori rispetto a quello tradizionale. Ha 3 livelli di filtrazione e diverse spazzole per pulire ogni tipo di superficie. Puoi inoltre sganciarla facilmente dal tubo per avere un comodo aspirabriciole da usare anche in macchina. Con una sola carica, la scopa ha un’autonomia fino a 35 minuti – l’ideale per aspirare in tutta casa. Ora puoi averla a soli 129,99€, scontata del 16%

Scopa elettrica Ariete Un'offerta speciale per chi cerca una scopa elettrica per ogni esigenza

Hoover è da sempre garanzia di ottima qualità: la sua scopa elettrica H-Free 500 Plus ha un motore direct impulse che offre una potenza costante per un’aspirazione omogenea in ogni angolo della casa. Inoltre si ricarica in fretta, visto che bastano appena 2 ore e mezzo per un’autonomia fino a 45 minuti. Grazie alle diverse spazzole, puoi usarla su ogni tipo di pavimento, anche quelli più delicati. E gli accessori extra permettono una pulizia completa senza alcuno sforzo. Anche il prezzo è incredibile: grazie allo sconto del 35%, puoi acquistarla a soli 169,99€.

Scopa elettrica Hoover Potente e silenziosa, l'ideale per pulire tutta casa

Pulizie veloci e impeccabili? La scopa senza fili Philips SpeedPro è quella che fa per te: cattura lo sporco anche negli angoli più difficili da raggiungere, grazie alle luci LED integrate che permettono di vedere ogni minuscolo granello di polvere. Ha due modalità di aspirazione e una batteria che garantisce un’autonomia fino a 30 minuti. Può essere tua a 159,99€, con uno sconto del 14%.

Scopa elettrica Philips L'indispensabile per pulizie veloci, senza lasciarsi sfuggire neanche un granello di polvere

Sei alla ricerca di un alleato a tutto tondo per la pulizia dei pavimenti? Tineco è proprio ciò di cui hai bisogno: il modello Floor One S5 Pro 2 ha un’autonomia elevata e una potenza di aspirazione davvero notevole. La scopa elettrica è dotata di un comodo display per guidarti nelle pulizie, e ha un ampio serbatoio per l’acqua: lavare ogni superficie non è mai stato così facile. Acquistala a 439€, scontata del 30%.

Scopa lavapavimenti Tineco Molto più di una scopa elettrica, per pavimenti lucidi e puliti

Gli aspirapolvere tradizionali scontati

Se preferisci un aspirapolvere tradizionale a traino, quello di Rowenta ti sorprenderà: lo Swift Power Cyclonic permette una pulizia profonda grazie alla tecnologia ciclonica, con spazzole di aspirazione ad alta efficienza per ogni tipo di pavimenti. Ha un design compatto e maneggevole, non fa uso di sacco e il filtro dalle ottime performance aiuta a purificare l’aria. Acquistalo subito a soli 69,99€, scontato del 7%.

Aspirapolvere a traino Rowenta La tecnologia ciclonica in un aspirapolvere tradizionale

Gli elettrodomestici Miele non tradiscono mai la nostra fiducia: l’aspirapolvere a traino Complete C3 Active ha un motore ad alta efficienza che offre prestazioni di pulizia potenti, e il suo design compatto permette di maneggiarlo facilmente anche negli spazi più angusti. Le spazzole garantiscono un’aspirazione perfetta su qualsiasi tipo di superficie, grazie anche ai numerosi accessori. Oggi è scontata del 9%, e puoi trovarla a soli 188,99€.

Aspirapolvere a traino Miele Potente e compatta, per un'aspirazione ottima in tutta casa

L’aspirapolvere a traino Bosch Serie | 2 è dotato di tecnologia AirCycle, per elevate prestazioni di pulizia anche quando il contenitore della polvere è pieno. Il filtro lavabile Hygienic PureAir migliora inoltre la qualità dell’aria in casa. Questo modello è leggero e facile da trasportare, ed è dotato di diversi accessori per aspirare qualsiasi superficie. Puoi averlo ad 89,99€, con uno sconto del 7%.

Aspirapolvere a traino Bosch Pulizie facili e veloci, ad un prezzo davvero imbattibile

I robot aspirapolvere a prezzi imbattibili

La tecnologia più all’avanguardia in fatto di pulizia dei pavimenti è il robot aspirapolvere: devi solo programmarlo, e poi sarai libera di dedicarti a qualsiasi altra attività. Lefant propone un modello economico e super resistente, che ti aiuterà nelle faccende domestiche. Si tratta di M210: raccoglie briciole, peli e capelli in pochi istanti, grazie ad una potenza di aspirazione elevata. È inoltre dotato di sensori infrarossi integrati che evitano ogni collisione e mappano l’ambiente circostante, per pulire anche negli angoli più lontani. È scontato del 33% e costa solamente 99,99€.

Offerta Robot aspirapolvere Lefant Il tuo nuovo alleato per pavimenti sempre puliti

Roomba è un’eccellenza nel settore: il suo iRobot e5154 è un modello economico ma davvero potente, per rimuovere anche lo sporco più ostinato grazie ad un sistema di pulizia a 3 fasi e alle doppie spazzole in gomma. Compatibile con i principali assistenti vocali e dotato di sensori per evitare i mobili, riconosce le aree di pavimento più sporche e si concentra solo dove ce n’è bisogno, per risparmiare la batteria. Approfittando dello sconto del 23%, puoi averlo a soli 199,99€.

Robot aspirapolvere Roomba Il robot per eccellenza, che ti aiuterà nelle pulizie domestiche

Roborock Q5 Pro è un robot 2 in 1: ha un motore potente per aspirare i pavimenti, con doppie spazzole in gomma che agiscono su ogni tipo di superficie, e un ampio serbatoio d’acqua per lavare a terra senza alcuna fatica. È l’ideale per chi ha animali domestici o bambini – e poco tempo a disposizione. È inoltre compatibile con Alexa, Google Home e Siri, così da poterlo guidare a distanza. Oggi puoi averlo a 299,99€, con uno sconto del 14%.

Robot lavapavimenti Roborock Aspira e lava ogni tipo di superficie, senza alcuna fatica

