Caterina Balivo, su Instagram gli auguri speciali per la suocera

Caterina Balivo incanta: bikini e costumi interi su Instagram

Sarà una settimana ricca di festeggiamenti per Caterina Balivo, la popolare conduttrice televisiva è riapparsa sui social per condividere con i suoi numerosi follower gli auguri di compleanno per la suocera Mirella che compie 87 anni. La madre del manager Guido Maria Brera è un personaggio noto ai fan della presentarice aversana: presente spesso tra i contenuti social della presentatrice, è anche stata ospite del suo seguitissimo talk Rai.

Il post con gli auguri per la suocera Mirella

La Signora Mirella, l’ottuagenaria suocera della Balivo, è la protagonista assoluta dei contenuti social della presentatrice che le ha riservato un trattamento degno di una vera festeggiata. Caterina Balivo le ha dedicato un post e alcune Stories e in queste ultime la signora Brera, elegantissima col suo cappotto color cammello, è apparsa felice all’aperto con diversi pacchetti regalo, ancora da scartare.

Nel post, invece, Caterina ha raccolto un paio di scatti domestici in compagnia della signora Mirella alla quale ha dedicato parole affettuose e spontanee che descrivono il rapporto tra le due donne, fatto di stima reciproca e rispetto: “E sono… 87! Diciamolo, perché ci mette in tasca a tutte. Auguri signora Mirella, le vogliamo bene!!!”.

Ai più attenti non sarà sfuggito che Caterina Balivo parla della suocera dandole del lei, una scelta che la presentatrice aveva già spiegato in passato in diretta in tv. Questo comportamento, nel loro caso, è indice di rispetto e non di distanza. Tra suocera e nuora il rapporto è più solido che mai.

La famiglia e la pausa dalla tv

La condivisione del compleanno della suocera con i suoi follower, attraverso un post in cui si mostra struccata e in tuta, prova ancora una volta quanto Caterina Balivo tenga al suo pubblico con cui dialoga ogni giorno sui social, ora che non ha a disposizione uno spazio televisivo tutto suo. La presentatrice Rai si è presa una pausa per questo inverno, in attesa di essere richiamata per un format che le si addice. Negli ultimi mesi i suoi ammiratori hanno avuto modo di vederla online col racconto della sua vita di tutti i giorni, fatta di affetti, famiglia, viaggi e qualche evento mondano. Dopo la conduzione di Vieni da me nel 2020, la Balivo è apparsa come giudice del talent Il cantante mascherato ma la pausa, che ora dura da diverso tempo, fa pensare che un ritorno in tv nel 2022 sia più che probabile.