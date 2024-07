Caterina Balivo, l’abito celeste con strascico e sabot trasparenti di tendenza

Il look esibito dalla conduttrice italiana in occasione della presentazione dei Palinsesti Rai 2024-25 ha colpito nel segno, vi spieghiamo perché

Fonte: IPA Caterina Balivo alla presentazione dei Palinsesti Rai 2024-25

Che l’azzurro fosse uno dei colori più in voga di questa calda stagione lo sapevamo. Quel che non sapevamo, però, è che si potesse indossare così. Grintosa ed elegante Caterina Balivo ci ha – forse inconsapevolmente – servito l’ispirazione giusta a proposito di come farlo, e con grande stile, oltre che con un buon tempismo. La conduttrice italiana ha infatti sfoggiato un meraviglioso abitino corto completo di strascico durante la presentazione dei Palinsesti Rai 2024-2025 a Napoli, evento che ha tolto ogni dubbio circa il rinnovo dell’appuntamento fisso giornaliero con La Volta Buona. O forse dovremmo dire l’anno buono?

Nel corso del 2023 la Balivo aveva appunto debuttato con un programma tutto suo, ovviamente in onda su Rai 1, così intitolato. Trattasi di un programma televisivo sull’impronta del genere talk show, trasmesso in diretta ogni giorno nella fascia oraria 14:00 – 16:00. Per l’occasione la quarantaquattrenne aveva deciso di affidarsi ad un nuovo stilista che potesse curare nei minimi dettagli tutti i suoi look, e parliamo chiaramente di Francesco Scognamiglio. Il giovane designer di origini napoletane, seppur un professionista emergente nel suo settore, ha già accumulato collaborazioni con noti brand di moda del calibro di Moschino e Versace. Le sue creazioni si caratterizzano per un’eleganza raffinata, condita dal quel giusto tocco di eccentricità che non guasta.

Caterina Balivo, il look di tendenza

Nemmeno nel caso in oggetto, infatti, lo stylist ha deluso le aspettative che aveva provveduto in prima persona a creare nel corso della scorsa stagione del tv-show: la raggiante versione di Caterina Balivo la quale ha preso parte all’evento di presentazione dei Palinsesti Rai per l’anno a venire ha davvero conquistato tutti con la sua mise sbarazzina. Il vestito corto, scelto nella sfumatura del verde acqua (una delle nuances cardine nelle tendenze colori della primavera-estate), presentava una scollatura asimmetrica monospalla a risaltare la linea delle spalle. Il tessuto velato, invece, dei drappeggi per tutta la sua lunghezza a disegnare perfettamente le forme della conduttrice.

Fonte: IPA

Il punto forte del look? Sicuramente lo strascico laterale dell’abito, lungo e su più livelli, a scendere morbido sino a portare l’attenzione verso i sandali in pvc. La tinta pastello del grande protagonista della mise non era infatti l’unico elemento fortemente in tendenza presente: ai piedi della donna spiccavano infatti un paio di sandali trasparenti, colpevoli di slanciare ancor di più la silhouette.

Sandali in PVC: la versione estiva delle “naked shoes” da provare ora

Onnipresenti sulle più recenti passerelle così come per le strade a dominare lo street style, i sandali trasparenti – parenti alla lontana delle controverse ed oramai sdoganatissime jelly shoes – sono una modernissima declinazione delle naked shoes. Tra i brand di lusso più conosciuti numerosi hanno proposto personalissime versioni di tali calzature come a voler interpretare la tendenza plastic nude per renderla ancor più sensuale (se possibile).

Amina Muaddi su tutti ha dato vita negli anni ad intere linee di scarpe appositamente ideate al fine di lasciare intravedere gran parte del piede. A seguire troviamo Gianvito Rossi e Aquazzura, i quali hanno impreziosito l’effetto see-through focus della tendenza attraverso cristalli scintillanti all over. Quelle scelte da Caterina Balivo erano invero molto semplici, ma egualmente efficaci.