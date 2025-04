Andrea Savorelli, è morto il Pietro Conti de Il Paradiso delle Signore: il dolore della sorella

Una notizia che nessuno avrebbe mai voluto leggere: è morto Andrea Savorelli, giovane attore che aveva interpretato Pietro Conti nella fiction Il Paradiso delle Signore. Ad annunciarlo, è stata la sorella Alessandra, che con un lungo post sui social ha voluto salutare il fratello scomparso: accanto ad un carousel cha raccoglie le sue foto più belle in compagnia di Andrea, la ragazza ha pubblicato un testo di Henry Scott Holland. "Sono solamente passato dall’altra parte: è come fossi nascosto nella stanza accanto. Io sono sempre io e tu sei sempre tu. Quello che eravamo prima l’uno per l’altro lo siamo ancora. Chiamami con il nome che mi hai sempre dato, che ti è familiare; parlami nello stesso modo affettuoso che hai sempre usato" recita il messaggio.

E ancora: "Non sono lontano, sono dall’altra parte, proprio dietro l’angolo. Rassicurati, va tutto bene. Ritroverai il mio cuore, ne ritroverai la tenerezza purificata. Asciuga le tue lacrime e non piangere, se mi ami: il tuo sorriso è la mia pace". L'epilogo della didascalia non lascia alcun dubbio: "Un mese senza te… Ti amo, ovunque tu sia, buon viaggio vita e luce mia" si legge. L'attore sarebbe quindi scomparso lo scorso mese, ma la famiglia avrebbe scelto la via del riserbo, nonostante la notizia avesse iniziato a circolare sui social nelle scorse settimane. Al momento, non sono state rese note le cause del decesso di Andrea.

Il post è stato immediatamente sommerso di messaggi di condoglianze da parte di fan e colleghi di Savorelli che, nonostante la fama e il successo, si era sempre distinto per la propria discrezione.

Chi era Andrea Savorelli

Andrea Savorelli era un giovane attore molto amato dal pubblico italiano. Dopo aver studiato presso il Centro Nazionale di Cinematografia, aveva preso parte a diversi progetti sul piccolo schermo, come Il Paradiso delle Signore. Nella fiction targata Rai aveva vestito dal 2020 al 2021 i panni di Pietro Conti, nipote ribelle di Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) scappato dall'Accademia Militare. Savorelli aveva recitato anche in un episodio della seconda stagione di Doc - Nelle tue mani, accanto a Luca Argentero.

Solo lo scorso mese, era scomparso un altro volto amatissimo de Il Paradiso delle Signore, Pietro Genuardi. L'attore aveva annunciato lo scorso autunno di combattere contro una brutta malattia al sangue: "Purtroppo sono vittima di una patologia grave del sangue che avrà bisogno di un lunghissimo periodo di cure e che prevederà a conclusione il trapianto di midollo. Sto affrontando il secondo ciclo di protocollo chemioterapico, ma tra breve non mi vedrete più in onda" aveva raccontato sui social.

Al momento, invece, non si conoscono i motivi della morte di Andrea Savorelli, che potrebbero essere resi noti dalla famiglia nelle prossime ore.