Aveva lasciato "Il Paradiso delle Signore" per curarsi ma Pietro Genuardi non ce l'ha fatta. Aveva 62 anni

Fonte: Ansa Pietro Genuardi

Attore di lungo corso e volto amatissimo del day time di Rai1: Pietro Genuardi si è spento a 62 anni dopo aver lottato contro un tumore del sangue che stava provando a curare da qualche mese. Per questo, aveva lasciato il set de Il Paradiso delle Signore, dove per anni ha interpretato il ruolo di Armando Ferraris, con la speranza di poter tornare – un giorno – a recitare. Ma il suo percorso si è interrotto bruscamente nella mattinata del 14 marzo, quando è stata data la notizia della sua scomparsa giunta inaspettatamente per tutti.

L’addio a Pietro Genuardi di Andrea Lolli

La notizia della morte d Pietro Genuardi, che negli anni è stato anche Ivan Bettini in Centovetrine, è arrivata nelle prime ore del 14 marzo sulla pagina Facebook del collega Andrea Lolli, che ha voluto dirgli addio tributandogli parole bellissime: “Con Pietro Genuardi al Paradiso delle signore ho girato tantissime scene. Forse è la persona con cui su quel set ho lavorato di più. Non ci frequentavamo nella vita ma mi piaceva molto recitare con lui non solo perché era bravo ma anche perché si divertiva a spingere i nostri duetti verso strade simpaticamente canagliesche”.

E ancora: “L’ultimo giorno che l’ho visto è stato durante questa stagione. Erano le scene del matrimonio di Salvatore (Emanuel Caserio) . Era qualche mese che non andavo sul set e lui mi disse che aveva un problema importante di salute. Io per pudore non gli chiesi cosa. Mentre giravamo la scena del ricevimento dove tutti ballavano il twist, lui mi suggerì di ballare in maniera scatenata agitando un pochino la veste talare dicendomi “Ma dai fa ridere. Quando una cosa fa ridere bisogna sempre farla”. Quello che ha fatto oggi non era divertente e quindi non c’era bisogno di farlo ma stavolta non ha deciso lui. Ciao Pietro e grazie per avermi fatto giocare con te”.

In aggiornamento