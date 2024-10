Pietro Genuardi lascia Il Paradiso delle Signore: “Ho una grave patologia, farò un trapianto”

Fonte: IPA Pietro Genuardi

Una brutta notizia per i fan de Il Paradiso delle Signore, ma non solo. Pietro Genuardi ha condiviso un lungo post su Instagram in cui ha spiegato di aver lasciato il set della serie. Una scelta sofferta ma necessaria, dal momento che gli è stata diagnosticata una “patologia grave del sangue che avrà bisogno di un lunghissimo periodo di cure e che prevederà, a conclusione, il trapianto di midollo”. Per un po’ di tempo Armando Ferraris, il suo personaggio, non figurerà nelle puntate dell’amata serie televisiva.

Pietro Genuardi in cura per una grave malattia

“È trascorso un mese da quando ho incontrato, all’inaugurazione a palazzo Velli, tutti voi durante l’apertura della mostra dedicata al Paradiso delle Signore. Poi sono scomparso dai radar“, ha esordito l’attore nel post condiviso a mezzo social. Una premessa importante seguita dai particolari di quanto accaduto.

Non è un periodo semplice, dopo aver ricevuto una diagnosi infausta: “Purtroppo sono vittima di una patologia grave del sangue che avrà bisogno di un lunghissimo periodo di cure e che prevederà, a conclusione, il trapianto di midollo. Sto affrontando il secondo ciclo di protocollo chemioterapico, ma tra breve non mi vedrete più in onda”.

Armando lascia Il Paradiso delle Signore

Neanche a dirlo, i fan hanno accolto con profonda tristezza la notizia. L’Armando Ferraris interpretato da Pietro Genuardi è uno dei personaggi più amati de Il Paradiso delle Signore, serie TV di grande successo che l’attore, immancabilmente, ha menzionato nella sua lunga lettera: “Resto sempre fedele ad Armando, ai miei colleghi, nessuno escluso, che in questo periodo mi sono stati vicinissimo e a voi che spero possiate con la vostra energia sostenermi perché presto possa tornare al lavoro più forte di prima”.

Non una promessa, ma una speranza. Armando mancherà moltissimo ai fan, lui che è sempre un personaggio positivo per tutti quelli che gli stanno attorno. Un protagonista storico della serie TV, spesso “chiave” in diverse situazioni. “Maestro, l’aspettiamo, certi che come il partigiano Armando ha vinto la guerra, lei vincerà questa battaglia“, ha commentato un fan su Instagram. “Mancherà tantissimo Armando, oramai è il nostro Pilastro. Qui ci sono tantissime persone pronte a sostenerla e che non vedono l’ora di rivederla all’azione anche perché il magazzino non può restare senza il caposaldo di tutto. Un po’ di pausa che renderà bellissimo il ritorno. Noi l’aspettiamo”, ha scritto un altro.

Fonte: IPA

Le parole per la moglie Linda e il figlio Jacopo

Genuardi non ha perso occasione per ringraziare tutto il personale medico del dipartimento di oncoematologia dell’Ospedale Umberto I di Roma, dal primario ai paramedici, “capaci di sostenere il paziente con un’empatia encomiabile anche nei momenti più bui”.

Ma l’ultimo pensiero è stato per Linda Ascierto, la donna che ha sposato nel 2020 e con la quale vive una bella storia d’amore, oltre che per Jacopo, il figlio nato nel 1991 dal precedente matrimonio con l’attrice Gabriella Saitta: “È difficile, sarà lunga ma l’amore di mia moglie Linda, di mio figlio Jacopo e di mio padre con una buona dose di preghiera e i controlli medici tornerò più in forze di prima. Grazie a ognuno di voi, devo assolutamente vivere almeno altri trenta anni perché voglio stringervi uno per uno e, se Dio vorrà, manterrò la promessa”.