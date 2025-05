La morte di Pietro Genuardi ha lasciato un grande vuoto nel mondo dello spettacolo e soprattutto tra gli addetti ai lavori e i fan de Il Paradiso delle Signore, dove l’attore indossava da tempo i panni del capo magazziniere Armando. La scomparsa del 62enne non ha lasciato indifferente neppure Caterina Balivo, che è tornata a commuoversi a La volta buona, il programma che conduce ogni giorno su Rai 1.

Caterina Balivo in lacrime per Pietro Genuardi

Venerdì 2 maggio Caterina Balivo ha dedicato un ampio spazio de La volta buona a Il Paradiso delle Signore e alla nona stagione della serie, che lunedì 5 chiuderà i battenti per poi tornare in onda a settembre.

La stagione è stata caratterizzata come sempre da trame intriganti e ottimi ascolti tv ma purtroppo anche dalla morte di Pietro Genuardi. Senza dimenticare le scomparse di Andrea Savorelli e Valentina Tomada che hanno recitato in passato nella fiction in ruoli secondari.

A commuovere però la Balivo è stata la rivelazione di Luca Ferrante, che ne Il Paradiso delle Signore presta il volto allo stilista Gianlorenzo Botteri. L’attore era grande amico di Pietro Genuardi, da ben diciotto anni. E lo scorso dicembre, quando l’amato Armando era ricoverato per via della sua malattia Ferrante insieme alla sua compagna, l’attrice Eleonora Di Miele, si era recato in ospedale per fargli visita.

“Il 24 dicembre io ed Eleonora siamo andati all’ospedale dove era in cura per fargli un saluto, per cercare di alleviare un periodo che era molto brutto. Di solito facevamo delle videochiamate ma quel giorno decisi di andare lì. Era già abbastanza provato e mi disse: “Scusate ragazzi ma non ce la faccio”, ha ricordato Ferrante, che è stato così costretto a lasciare la struttura.

“Pochi minuti dopo mi mandò un messaggio scusandosi e scrivendomi: “Vogliatevi bene”. Questo lo dico perché Pietro ha sempre pensato agli altri e questa sua grande generosità si è vista anche nel giorno dei suoi funerali”, ha aggiunto.

L’affetto e la stima per Pietro Genuardi

Un messaggio toccante e da brividi che non ha lasciato indifferente Caterina Balivo che, con gli occhi visibilmente lucidi, ha ringraziato il suo ospite e poi ha lanciato la pubblicità. La conduttrice di Aversa non ha mai nascosto quanto l’abbia provata la scomparsa di Genuardi poiché era spesso suo ospite. C’era un sincero rapporto di stima e affetto.

E proprio nello studio de La volta buona Pietro aveva parlato di alcuni problemi di salute da risolvere. Esami del sangue tutt’altro che incoraggianti che lo hanno poi spinto a degli approfondimenti fino alla scoperta più dura: la leucemia, che l’ha costretto ad abbandonare il lavoro e a sottoporsi a lunghe terapie e cure, che Genuardi ha sempre sostenuto con il sorriso, senza arrendersi mai, convinto che avrebbe vinto la battaglia più dura della sua vita.

La star de Il Paradiso delle Signore era in attesa del trapianto di midollo quando poi però un’infezione ha avuto la meglio. Forse poteva salvarsi, forse suo figlio poteva salvarlo con quella donazione e invece alla fine è rimasto solo un grande senso di impotenza da parte di tutti.