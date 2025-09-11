La Volta Buona, pagelle dell’11 settembre: la vedova di Pietro Genuardi (10), le bizzarrie di Flavia Vento (4)

IPA Caterina Balivo conduce La Volta Buona

Grandi amori, dolorose perdite ma anche momenti di ilarità e chicche di gossip. Con i consueti ingredienti è andata in onda una nuova puntata de La Volta Buona, condotta come sempre da Caterina Balivo in compagnia di tanti ospiti: Matilde Brandi, Rosanna Cancellieri, Donatella Milani, Patrizia Rossetti e Pino Strabioli. Dai 70 anni di Pupo alle lacrime della vedova di Pietro Genuardi, fino alle strampalate dichiarazioni di Flavia Vento, tutti i voti (secondo noi).

Donatella Milani “infiltrata” al compleanno di Pupo. Voto: 5

L’11 settembre Pupo celebra 70 anni. Un traguardo importante, di cui si era già parlato nei giorni scorsi tra interviste e dichiarazioni (vedi quelle su Barbara D’Urso), ma anche un nuovo album e un tour mondiale. Presente in studio Donatella Milani, storica “fiamma” del cantautore per la quale, si dice, sarebbe stato pronto a separarsi dalla moglie. E Caterina Balivo poteva non cogliere la palla al balzo? Senza troppi giri di parole e con un po’ di insistenza, ha chiesto alla Milani di andare al Castello di Ponticino, dove Pupo ha organizzato una grande festa. Peccato che non sia stata invitata…

Le lacrime di Linda, moglie di Pietro Genuardi. Voto: 10

Non c’è alcun dubbio: uno dei momenti più belli di questa puntata è merito di Linda Ascierto, moglie del compianto Pietro Genuardi. Il “Re delle soap” se n’è andato ormai da un anno, ma il suo ricordo resta indelebile nella donna che ha trascorso con lui 13 anni di vero amore.

“Sono stati meravigliosi, credo i 13 anni più belli della mia vita. Forse sono passati troppo in fretta. (…) Sono stata una persona molto fortunata, perché ho incontrato l’amore della mia vita. Pietro era il mio vero amore, è il mio vero amore”, ha spiegato in studio, trattenendo a stento le lacrime. “Era ingombrante come personalità, in qualsiasi situazione trovava il modo per farmi ridere”, ha aggiunto.

“Quest’anno è stato molto duro. Forse solo adesso mi sto accorgendo di quanto lui mi manchi. I primi mesi non ero lucida, sapevo che qualcosa fosse successo, ma non avevo realizzato fino in fondo che mio marito non c’era più”, ha concluso, ricordando tutti i suoi insegnamenti e la grande forza che ha sempre cercato di trasmetterle.

Matilde Brandi ricorda Paolo Calissano ma pensa alle nozze. Voto: 7

Era il 2021 quando ci lasciava Paolo Calissano, un altro attore molto amato dal pubblico. Classe, eleganza e gentilezza erano nelle sue corde, ma il suo volto sicuro nascondeva le pieghe di un’anima afflitta da dolori e tormenti, di cui ha sempre taciuto. La Balivo, approfittando della sua presenza in studio, ha ricordato l’amore e la fine della storia con la showgirl Matilde Brandi. Erano giovanissimi quando si conobbero, nel fiore delle rispettive carriere e con il cuore pieno di sogni.

IPA

Dopo aver visto un breve stralcio tratto da un’intervista di Calissano a La Vita in Diretta, la Brandi ha commentato: “Rivedere questa intervista mi riporta a quel tempo (…). Paolo mi diceva: ‘Pensa, io morirò giovane’, e io dicevo: ‘Ma che dici!’. Ci siamo conosciuti ai nostri tempi d’oro (…), ci chiamarono per il Sanremo di Pippo Baudo (…). Dovevamo fare una telepromozione e ci siamo conosciuti lì e da lì è nato tutto. Io ero una bambina, lui un grande sognatore. Peccato, la vita è stata ingiusta, forse si è fatto male da solo”.

Una storia durata un anno e mezzo che ha inevitabilmente lasciato il segno nella giovane Matilde. Adesso, donna matura e vissuta, è pronta al grande passo con il fidanzato Francesco Tafanelli che, a sorpresa, le ha mandato un videomessaggio: “Sto preparando i dettagli del matrimonio con Matilde, mi sto occupando degli abiti, che saranno più di uno, e mi sto occupando della location (…). Tutto sotto controllo!”.

Dalila Di Lazzaro e il giovane compagno Manuel Pia. Voto: 8

Se è vero che l’amore è stato il filo conduttore di questa puntata, il ritorno di Dalila Di Lazzaro non sorprende. Al suo fianco, l’inseparabile compagno Manuel Pia, di professione musicista, che per lei scrive versi e canzoni. Lei è la sua musa ormai da oltre dieci anni. Anni in cui hanno cercato di mantenere segreta la loro relazione: “La gente parla e diventa una cosa volgare”, ha giustamente commentato l’attrice. Perché si sa, la differenza d’età tra una donna e il suo uomo destano ancora un certo scalpore, oltre che commenti inopportuni.

IPA

“Io resto sempre un po’ sull’attenti. La mia paura è tutelare lei, per questo abbiamo volto mantenere il segreto di questa storia. A me non interessava vivere di luce riflessa“, ha spiegato Pia che, con estrema dolcezza, ha anche recitato gli ultimi versi composti per la sua amata. “Le mie braccia sono la tua casa”. E via di commozione generale.

Flavia Vento, i flirt e le sue strane teorie. Voto: 4

Dai grandi amori di cui sopra, ai “flirt” ascrivibili a Flavia Vento. Stavolta si è parlato di quello con Enrique Iglesias, conosciuto grazie alla Rai durante le registrazioni di una puntata di Furore, storico programma condotto da Alessandro Greco. “Quando ho visto lui sono svenuta. Poi siamo andati a cena e c’è stato un bacio”, ha raccontato la showgirl.

Totalmente fuori luogo il commento su Bruce Willis, un altro presunto flirt (“Sono rimasta molto male perché ho saputo che la moglie lo ha mandato via di casa perché lui è malato”), tempestivamente arginato dalla padrona di casa che, di contro, ha ben pensato di elencare alcune tra le ultime perle social della Vento: “I numeri non esistono”, “L’orologio non esiste” e contatti non meglio precisati con la ninfa Egeria. Potevamo farne a meno? Ai posteri l’ardua sentenza…

Collegamento che vieni, collegamento che vai. Voto: 5

Il bello della diretta è che può sempre accadere di tutto, specialmente quando ci sono gli inviati pronti a collegarsi in studio. Esilarante il siparietto tra il giornalista Domenico Marocchi e la vulcanica Anna, signora 82enne dall’invidiabile energia pronta a raccontare delle sue seconde nozze con un ex body builder e massaggiatore, molto più giovane di lei. Se non fosse che il ritorno dell’audio non ha aiutato e Anna, col suo fare dirompente, ha più volte apostrofato la Balivo pensando che non la stesse ascoltando.

Meno divertente il collegamento con Pietro Masotti e Nicoletta Di Bisceglie, entrambi attori che hanno condiviso il set de Il Paradiso delle Signore con Pietro Genuardi. Due giovani voci per ricordare l’attore: “Tutti abbiamo vissuto Pietro e la sua ironia, che forse era la caratteristica principale che aveva. Era di una simpatia smisurata”, ha detto lei. “È stato un maestro inconsapevole per noi”, ha aggiunto lui, salvo poi essere interrotto bruscamente senza la possibilità di finire il proprio discorso.