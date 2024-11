L’amore non ha età. Lo ha urlato forte e chiaro Dalila Di Lazzaro, 71 anni, innamorata di un uomo molto più giovane di lei. Si tratta del musicista Manuel Pia, al fianco dell’ex modella da quasi 12 anni e da quasi altrettanti al centro del gossip. Oggi è la stessa Dalila a raccontare della loro storia d’amore.

Chi è Manuel Pia

Manuel Pia è nato in Sardegna, in una data imprecisata che dovrebbe corrispondere a circa 43 anni fa. Pia non ha mai dichiarato pubblicamente la sua età, ben distante da quella della compagna Dalila Di Lazzaro, che di primavere ne ha già viste oltre settanta. I due si sono conosciuti in ambito professionale, accomunati dalla passione per la musica, lui si definisce “chitarrista, solista, compositore, cantautore, docente”.

“L’ho vista tra gli ospiti di un mio concerto e ho chiesto di poterla incontrare, ma è finita lì. – ha raccontato Manuel a Silvia Toffanin, ospite assieme alla sua bella nel salotto di Verissimo – Ci siamo risentiti nel tempo, poi ho scritto una canzone per lei. Abbiamo scritto diversi pezzi, ci siamo conosciuti musicalmente, lessi già i suoi libri prima di conoscerla personalmente e le scrissi una canzone, dopo un po’ mi chiamò per ringraziarmi e per collaborare con me, è una donna con grande cuore”. E così è nato un amore che, superando ogni pregiudizio, dura ormai da quasi 12 anni.

Una storia che supera l’età

Ci sono circa trent’anni di differenza tra Dalila e Manuel e, per questo motivo, timorosi dei giudizi altrui, i due hanno a lungo tenuto segreta la loro storia: “All’inizio abbiamo tenuto un po’ nascosta la nostra relazione per il problema dell’età, ma l’amore non ha età. Io sono più piccola di lui, mi rifugio in lui, mi dà una serenità globale”.

Era destino. “Quando ero piccolo – ha raccontato lui – ero molto monello, l’unica cosa che mi teneva fermo era la pubblicità di Dalila in tv”. Una di quelle che i poeti avrebbero definito affinità elettiva. “La forza di questo nostro amore è che ci assomigliamo tantissimo” ha commentato Di Lazzaro, per cui Manuel è quasi un miracolo, “sono sicura che me lo abbia fatto conoscere mio figlio Christian, che dall’alto me l’ha mandato”. La modella si riferisce al figlio scomparso tragicamente nel 1991 a causa di un incidente stradale, aveva appena 22 anni.

I grandi amori di Dalila Di Lazzaro

Oggi Dalila Di Lazzaro è felice al fianco del suo Manuel, un amore tenero che arriva dopo numerose relazioni difficili: “È un miracolo perché prima ho avuto delle persone che ho amato molto, per carità, però non generose, non presenti, che ti criticavano per cambiarti”.

La prima relazione seria iniziò quando Dalila aveva appena 16 anni, allora divenne madre di Christian, figlio dell’ex marito Franco Cocetta, per il quale scappò dalla casa dei genitori. Nel corso degli anni, il fascino della modella conquistò l’imprenditore Gianni Agnelli e il giornalista Giovanni Terzi (oggi felicemente sposato con Simona Ventura). E, ancora, i divi del cinema Robert De Niro, Jack Nicholson e Richard Gere. Ancora, il campione di tennis Yannick Noah. Seppur l’amore più famoso fu quello con Alain Delon, una lunga passione che Di Lazzaro ha sempre definito come difficile e tormentata.