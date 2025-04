Anna Foglietta, 10 look iconici che hanno fatto la storia di un’attrice fuori dagli schemi

Da molti considerata una delle attrici italiane più intense e carismatiche, Anna Foglietta ha un modo tutto suo di calcare i red carpet: mai sopra le righe, ma sempre magnetica. Con la sua voce profonda, lo sguardo diretto e quella femminilità asciutta e consapevole, ha costruito negli anni uno stile personale, elegante e pieno di carattere. Iconica lei, esattamente come lo sono i suoi look. Che siano minimalisti, teatrali o attraversati da tocchi mannish, raccontano ogni volta qualcosa di vero. Da dove cominciare? Da uno dei momenti che l’hanno consacrata come simbolo di grazia e forza: madrina dell’ 8° Festival Internazionale del Film di Roma , in seta rosa antico firmata Fendi. La fascia in raso nera e le décolletés metallizzate bicolor completano un look sobrio ma incisivo, perfettamente in linea con il suo carisma.