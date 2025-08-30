Ilaria D’Amico, un fascino discreto

Fascinosa ed elegante, Ilaria D'Amico ha da sempre fatto della sobrietà il marchio di fabbrica del suo stile. La popolare conduttrice, che il 30 agosto compie 52 anni, ha sfoggiato sin dagli esordi outfit sempre all'altezza della situazione, alternando sapientemente lo stile casual delle sue uscite informali a quello glamour per gli impegni più importanti. In occasione dell'evento WEmbrace, ad esempio, la giornalista ha scelto un vivace abito con frange dorate nei toni dello champagne, che ci ha riportato indietro nel tempo ai ruggenti anni '20.